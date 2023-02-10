Верховный суд разрешил не взыскивать убытки за продажу подделок известных брендов

Дело дошло до ВС после того, как в ноябре 2018 г. отдел МВД Пятигорска установил, что Прудникова торговала поддельными товарами под известными брендами. Арбитражный суд Ставропольского края в апреле 2019 г. привлек ее к административной ответственности, вынес ей предупреждение и поручил уничтожить контрафактный товар. Швейцарская Chanel и французская Christian Dior подали в тот же суд исковое заявление о взыскании с нее 125 000 руб. убытков в виде упущенной выгоды, исходя из стоимости оригинальной продукции, которую якобы заместили подделки на рынке.