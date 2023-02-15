РЖД просит продлить мораторий на правила перевозки грузов на восток

Эксперт напомнил, что после введения запрета на экспорт из РФ леса-кругляка, санкций и «торговых войн» в 2022 г. перевозки лесных грузов по сети РЖД упали на 25% к 2021 г. и составили 31 млн т. Сейчас РЖД отдает приоритет более маржинальным грузам, от этого страдают, в первую очередь, угольные компании. В 2022 г. отгрузка угля из Кузбасса в восточном направлении упала на 5,5% до 53 млн т.