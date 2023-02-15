РЖД просит продлить мораторий на правила перевозки грузов на восток

РЖД просит продлить мораторий на правила перевозки грузов на востокЭто позволит компании еще на год зарабатывать на более маржинальных грузах
РЖД предлагает продлить приостановку действия правил недискриминационного доступа (ПНД, определяют очередность перевозки грузов) к железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщил 15 февраля 2023 г. на заседании правления РЖД гендиректор монополии Олег Белозеров. Это необходимо сделать, по словам топ-менеджера, «с учетом внесения приоритетов по лесопромышленному комплексу (ЛПК)».
«Предложенные компанией временные правила очередности перевозок [грузов на сети РЖД] позволили обеспечить стабильность перевозочного процесса при соблюдении баланса интересов государства и бизнеса», – сказал Белозеров.
Временные правила, которые приняты взамен ПНД в марте 2022 г., действуют до 1 июля 2023 г. В марте, после начала СВО на Украине, правительство РФ приостановило действие ПНД. Цель – разгрузить Восточный полигон (БАМ и Транссиб) от низкомаржинальных грузов, в первую очередь угля, который по условиям ПНД имел приоритет перед более маржинальными для РЖД товарами (металлами, нефтепродуктами, контейнерами и др.). Конкуренция грузоотправителей за мощности Восточного полигона усилилась на фоне новых санкций, заставивших экспортеров менять логистические цепочки и разворачивать поставки с запада на восток.
В конце января 2023 г. в Telegram-канале вице-премьера Виктории Абрамченко сообщалось, что правительство поддержит предприятия ЛПК с собственной сырьевой базой и мощностями по переработке. В качестве одной из мер поддержки предлагалось внести изменения во временные правила определения очередности перевозки грузов по железной дороге, дав приоритет таким предприятиям (см. «Ведомости» от 23 января). Эту идею поддержал 10 февраля президент РФ Владимир Путин на совещании о развитии ЛПК.
«Ведомости» направили запрос в РЖД.
Источник, близкий к РЖД, сказал «Ведомостям», что «вероятнее всего приостановку ПНД продлят до конца года с возможностью увеличения этого срока еще на шесть месяцев». Он также подчеркнул, что прием грузов к перевозке на железной дороге «напрямую зависит от возможностей портов». Поэтому возобновлять ПНД сейчас, по его мнению, «было бы опрометчиво».
В условиях высокой загрузки Восточного полигона остро стоит вопрос планирования перевозок, и РЖД принимает грузы с учетом объемов выгрузки в портах. Например, портовые мощности не позволяют наращивать транспортировку нефтепродуктов. Только за первую неделю февраля 2023 г. портами Дальнего Востока отклонено 14% заявок, говорил Белозеров 9 февраля на встрече с нефтяниками (об этом сообщается в Telegram-канале РЖД). По его словам, терминалы оказались не готовы перевалить даже заранее согласованные объемы. Из-за этого количество вагонов с нефтепродуктами на инфраструктуре общего пользования, по данным гендиректора РЖД, сейчас превышает нормативы в 2,5 раза.
Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников полагает, что в текущей ситуации РЖД реагирует на решение правительства о поддержке ЛПК и пытается выделить продукции лесопереработки «транспортный коридор» на восток. «Говорить об эффективности этой меры пока преждевременно», – считает он.
Эксперт напомнил, что после введения запрета на экспорт из РФ леса-кругляка, санкций и «торговых войн» в 2022 г. перевозки лесных грузов по сети РЖД упали на 25% к 2021 г. и составили 31 млн т. Сейчас РЖД отдает приоритет более маржинальным грузам, от этого страдают, в первую очередь, угольные компании. В 2022 г. отгрузка угля из Кузбасса в восточном направлении упала на 5,5% до 53 млн т.
«Удельный вклад угольщиков в формирование доходов РЖД низкий, поэтому обеспечение перевозки продукции лесопереработки будет более актуальной задачей», – пояснил Шапошников.
«Ведомости» направили запросы в пресс-службы крупнейших грузоотправителей (металлургов, угольщиков, производителей удобрений и нефтяные компании).
«Отмена ПНД дает возможность расширить номенклатуру грузов, которые следуют через Восточный полигон», – сказал «Ведомостям» президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин. По его оценкам, отмена ПНД еще на 12 месяцев позволит РЖД «добрать» минимум 30 млрд руб. по итогам 2023 г.
В подготовке статьи участвовали Надежда Синцова, Дарья Савенкова