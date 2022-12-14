Власти Кузбасса заявили о невыполнении плана погрузки угля на восток на 15%Проблемы с экспортными отправками в Азию могут сохраняться и в 2023 году
Из Кемеровской области за 11 месяцев 2022 г. по железной дороге в восточном направлении было вывезено 42,8 млн т угля, сообщил «Ведомостям» представитель правительства Кузбасса. Он уточнил, что это ниже плана на 15% и на 10% меньше, чем объемы вывоза угля за тот же период прошлого года. Этот же объем – «где-то 42,8 млн т за 11 месяцев» – приводил 12 декабря в выступлении на круглом столе в Совете Федерации сенатор от региона Алексей Синицын. Но при этом, по данным министерства угольной промышленности области, ровно столько же угля – 42,8 млн т – было направлено на восток уже за январь – октябрь.
Кузбасс – крупнейший в России угледобывающий регион. Согласно перечню поручений президента Владимира Путина от марта 2021 г., объемы вывоза угля из Кузбасса на восток до 2024 г. должны вырасти на 30% относительно 2020 г., когда из региона в этом направлении было отгружено 55,8 млн т. Кроме того, президент в декабре 2021 г. согласился с предложением «закрепить в приоритетном порядке» на текущий год вывоз на восток 18 млн т угля из Хакасии и Бурятии (по 9 млн т из каждой республики, в квоту Хакасии входит 0,4 млн т поставок угля из Тувы), писал в январе РБК.