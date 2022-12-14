Власти Кузбасса заявили о невыполнении плана погрузки угля на восток на 15%

Из Кемеровской области за 11 месяцев 2022 г. по железной дороге в восточном направлении было вывезено 42,8 млн т угля, сообщил «Ведомостям» представитель правительства Кузбасса. Он уточнил, что это ниже плана на 15% и на 10% меньше, чем объемы вывоза угля за тот же период прошлого года. Этот же объем – «где-то 42,8 млн т за 11 месяцев» – приводил 12 декабря в выступлении на круглом столе в Совете Федерации сенатор от региона Алексей Синицын. Но при этом, по данным министерства угольной промышленности области, ровно столько же угля – 42,8 млн т – было направлено на восток уже за январь – октябрь.