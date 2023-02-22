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В России опасаются нехватки автоприцепов-рефрижераторов

Перевозчики надеются на параллельный импорт запчастей и технику из Китая и Турции
Ксения Потаева Арина Литова
Альтернативные варианты на рынке есть, но они вряд ли полностью закроют потребности транспортных компаний / Shi Huajian / VCG via Getty Images

На российском рынке возникает дефицит полуприцепов-рефрижераторов для автотранспорта, в которых возят продукты питания, лекарства и другие товары, требующие низких температурных режимов. Об этом «Ведомостям» сообщили представители и топ-менеджеры нескольких транспортных и логистических компаний, а также производителей прицепов. В частности, о сложностях с поставками рефрижераторной техники и запчастей к ней говорили в Delko, Sota Logistic, FM Logistic, «Курьер сервис экспрессе», ГК «Маршал», «Тонаре» и других компаниях.

По оценкам Delko, рынок прицепов-рефрижераторов в России в докризисное время достигал 4000 шт. в год. Россия была крупнейшим рынком Европы по продаже полуприцепов и занимала 15% в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). Но после введения антироссийских санкций весной 2022 г. объем импорта техники стал снижаться, замечает представитель Delko. В 2022 г., по его словам, еще были поступления на рынок по действующим контрактам. «В 2023 г. новых поступлений точно не будет, и дефицит ощущается уже сейчас», – пояснил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных