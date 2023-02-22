В России опасаются нехватки автоприцепов-рефрижераторов

По оценкам Delko, рынок прицепов-рефрижераторов в России в докризисное время достигал 4000 шт. в год. Россия была крупнейшим рынком Европы по продаже полуприцепов и занимала 15% в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). Но после введения антироссийских санкций весной 2022 г. объем импорта техники стал снижаться, замечает представитель Delko. В 2022 г., по его словам, еще были поступления на рынок по действующим контрактам. «В 2023 г. новых поступлений точно не будет, и дефицит ощущается уже сейчас», – пояснил собеседник.