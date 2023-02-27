Wildberries будет штрафовать продавцов за отсутствие маркировки товаров

Wildberries будет штрафовать продавцов за отсутствие маркировки товаровДругие маркетплейсы такую меру вводить не планируют
С 22 февраля Wildberries ввела штраф для продавцов товаров с отсутствующей или нечитаемой маркировкой. Об этом «Ведомостям» сообщили несколько партнеров маркетплейса.
По словам собеседников, по новым правилам для корректной приемки товаров с обязательной маркировкой теперь надо клеить код на внешнюю упаковку. При его отсутствии или некорректном размещении будет применяться штраф в размере 1500 руб. за каждую единицу товара.
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