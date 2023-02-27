Биржевые цены на бензин перешли к росту

Только за последние 1,5 недели – с 13 по 22 февраля – Аи-92 на бирже подорожал на 18,8% до 41 502 руб./т, Аи-95 прибавил в цене 16,4% и торговался по 44 999 руб./т. Другие нефтепродукты также дорожали, но не столь заметно. В частности, цены на летнее дизтопливо поднялись на 4,2% до 46 478 руб./т, на зимний дизель – на 7,3% до 47 544 руб./т, на топочный мазут – на 8,6% до 7485 руб./т.