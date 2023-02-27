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Биржевые цены на бензин перешли к росту

На розничных ценах топлива на АЗС это почти не сказалось
Дарья Савенкова
Биржевые котировки бензина в РФ растут на фоне санкций недружественных стран, направленных на отказ от российских энергоносителей / Ведомости

Оптовые цены на бензин самых ходовых в России марок Аи-92 и Аи-95 с начала февраля выросли на 23,2 и 19,4%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Только за последние 1,5 недели – с 13 по 22 февраля – Аи-92 на бирже подорожал на 18,8% до 41 502 руб./т, Аи-95 прибавил в цене 16,4% и торговался по 44 999 руб./т. Другие нефтепродукты также дорожали, но не столь заметно. В частности, цены на летнее дизтопливо поднялись на 4,2% до 46 478 руб./т, на зимний дизель – на 7,3% до 47 544 руб./т, на топочный мазут – на 8,6% до 7485 руб./т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных