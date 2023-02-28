Добыча газа в России в январе упала на 11%

Один из них уточняет, что основной объем снижения пришелся на «Газпром». В статистике министерства данные по добыче «Газпрома» включены в объем «прочих производителей», на которых в январе пришлось 40,7 млрд куб. м. В январе 2022 г. «прочие» добыли 49,9 млрд куб. м газа, т. е. снижение составило 18,4%. Сам «Газпром» сообщал, что добыл его в январе 2022 г. 47,4 млрд куб. м. В 2023 г. компания еще не публиковала производственных показателей.