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Добыча газа в России в январе упала на 11%

Но по итогам всего года аналитики ждут более позитивной динамики
Василий Милькин
«Газпром»

Добыча природного газа в России снизилась в январе 2023 г. на 10,7% год к году до 62,7 млрд куб. м. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.

Один из них уточняет, что основной объем снижения пришелся на «Газпром». В статистике министерства данные по добыче «Газпрома» включены в объем «прочих производителей», на которых в январе пришлось 40,7 млрд куб. м. В январе 2022 г. «прочие» добыли 49,9 млрд куб. м газа, т. е. снижение составило 18,4%. Сам «Газпром» сообщал, что добыл его в январе 2022 г. 47,4 млрд куб. м. В 2023 г. компания еще не публиковала производственных показателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных