Добыча газа в России в январе упала на 11%Но по итогам всего года аналитики ждут более позитивной динамики
Добыча природного газа в России снизилась в январе 2023 г. на 10,7% год к году до 62,7 млрд куб. м. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.
Один из них уточняет, что основной объем снижения пришелся на «Газпром». В статистике министерства данные по добыче «Газпрома» включены в объем «прочих производителей», на которых в январе пришлось 40,7 млрд куб. м. В январе 2022 г. «прочие» добыли 49,9 млрд куб. м газа, т. е. снижение составило 18,4%. Сам «Газпром» сообщал, что добыл его в январе 2022 г. 47,4 млрд куб. м. В 2023 г. компания еще не публиковала производственных показателей.
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