Технологический суверенитет в ветроэнергетике отложен на несколько лет

Соучредитель, директор по развитию НПО B&B Industries Кимал Юсупов считает сроки, названные директором РАВИ, «вполне реалистичными». Но необходимо не покупать снова лицензии, что «подсаживает на крючок» зарубежных технологий российские предприятия, как уже было, а «разрабатывать собственные, делать НИОКРы и создавать КБ», считает он. Добиться самой высокой локализации ветроустановок в 120 баллов (почти 100% по методологии Минпромторга), по его оценкам, возможно уже к 2027 г. «Есть ряд сложных компонентов, к которым нужен системный подход: один из примеров – редуктор», – уверен он.