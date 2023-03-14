UC Rusal не смогла сменить председателя совета директоров «Норникеля»

Информацию подтвердил и представитель «Норникеля». «Совет директоров на сегодняшнем заседании подтвердил полномочия председателя совета и руководителей комитетов», – отметил он. По словам источника «Ведомостей», за инициативу UC Rusal проголосовало четыре директора, против – восемь, один воздержался.