UC Rusal не смогла сменить председателя совета директоров «Норникеля»Конфликт акционеров пока не влияет на деятельность компании, считают эксперты
Совет директоров «Норникеля» отклонил предложение UC Rusal (владеет 26,39% компании) о назначении председателем совета независимого директора Евгения Шварца. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к совету. Заседание состоялось 13 марта 2023 г.
Информацию подтвердил и представитель «Норникеля». «Совет директоров на сегодняшнем заседании подтвердил полномочия председателя совета и руководителей комитетов», – отметил он. По словам источника «Ведомостей», за инициативу UC Rusal проголосовало четыре директора, против – восемь, один воздержался.
Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам