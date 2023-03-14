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UC Rusal не смогла сменить председателя совета директоров «Норникеля»

Конфликт акционеров пока не влияет на деятельность компании, считают эксперты
Василий Милькин Арина Литова
Предложение о смене председателя совета директоров было инициировано на фоне нового обострения конфликта между ключевыми акционерами «Норникеля» / Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров «Норникеля» отклонил предложение UC Rusal (владеет 26,39% компании) о назначении председателем совета независимого директора Евгения Шварца. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к совету. Заседание состоялось 13 марта 2023 г.

Информацию подтвердил и представитель «Норникеля». «Совет директоров на сегодняшнем заседании подтвердил полномочия председателя совета и руководителей комитетов», – отметил он. По словам источника «Ведомостей», за инициативу UC Rusal проголосовало четыре директора, против – восемь, один воздержался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных