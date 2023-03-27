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Минсельхоз жалуется на рост цен на перевозку зерновых

Сейчас более 50% этого рынка занимает компания «Русагротранс», одним из акционеров которой является группа ВТБ
Алексей Полухин
Евгений Епанчинцев / ТАСС

Минсельхоз обратится к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность ценообразования перевозок зерновых железнодорожным транспортом при поставках на экспорт. Соответствующий вопрос обсуждался на совещании в министерстве 24 марта. Об этом «Ведомостям» рассказали два его участника. По их словам, в первую очередь речь шла о ценообразовании крупнейшего оператора вагонов для перевозки насыпных грузов – «Русагротранса». Компания за год повысила стоимость аренды вагонов с 488 до 988 руб. за 1 т, а с 1 апреля планирует увеличить ее до 1488 руб. за 1 т при доставке груза в Новороссийск. В ФАС подтвердили, что прорабатывают озвученные на совещании вопросы.

Рост цен на перевозку негативно сказывается на рентабельности сельхозпроизводителей, объясняет один из участников совещания. Экспортеры компенсируют возросшие затраты, снижая стоимость закупки зерна у аграриев. По оценкам Минсельхоза, 23 марта закупочная цена на зерно варьировалась от 8183 до 9137 руб. за 1 т в зависимости от региона. При этом себестоимость производства министерством оценивается в 9000–9500 руб. за 1 т, поясняет источник. Министерство считает, что действия «Русагротранса» могут привести к банкротству сельхозпроизводителей и проблемам с обеспечением продовольственной безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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