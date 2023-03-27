Минсельхоз жалуется на рост цен на перевозку зерновых

Минсельхоз обратится к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность ценообразования перевозок зерновых железнодорожным транспортом при поставках на экспорт. Соответствующий вопрос обсуждался на совещании в министерстве 24 марта. Об этом «Ведомостям» рассказали два его участника. По их словам, в первую очередь речь шла о ценообразовании крупнейшего оператора вагонов для перевозки насыпных грузов – «Русагротранса». Компания за год повысила стоимость аренды вагонов с 488 до 988 руб. за 1 т, а с 1 апреля планирует увеличить ее до 1488 руб. за 1 т при доставке груза в Новороссийск. В ФАС подтвердили, что прорабатывают озвученные на совещании вопросы.