Минсельхоз жалуется на рост цен на перевозку зерновых

Минсельхоз жалуется на рост цен на перевозку зерновыхСейчас более 50% этого рынка занимает компания «Русагротранс», одним из акционеров которой является группа ВТБ
Минсельхоз обратится к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность ценообразования перевозок зерновых железнодорожным транспортом при поставках на экспорт. Соответствующий вопрос обсуждался на совещании в министерстве 24 марта. Об этом «Ведомостям» рассказали два его участника. По их словам, в первую очередь речь шла о ценообразовании крупнейшего оператора вагонов для перевозки насыпных грузов – «Русагротранса». Компания за год повысила стоимость аренды вагонов с 488 до 988 руб. за 1 т, а с 1 апреля планирует увеличить ее до 1488 руб. за 1 т при доставке груза в Новороссийск. В ФАС подтвердили, что прорабатывают озвученные на совещании вопросы.
Рост цен на перевозку негативно сказывается на рентабельности сельхозпроизводителей, объясняет один из участников совещания. Экспортеры компенсируют возросшие затраты, снижая стоимость закупки зерна у аграриев. По оценкам Минсельхоза, 23 марта закупочная цена на зерно варьировалась от 8183 до 9137 руб. за 1 т в зависимости от региона. При этом себестоимость производства министерством оценивается в 9000–9500 руб. за 1 т, поясняет источник. Министерство считает, что действия «Русагротранса» могут привести к банкротству сельхозпроизводителей и проблемам с обеспечением продовольственной безопасности.