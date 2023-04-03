Погрузка на железной дороге в марте выросла на 2%Этому способствовали перевозки зерна и стройматериалов для инфраструктурных проектов
Погрузка на сети РЖД в марте 2023 г. составила 109,1 млн т, следует из оперативных данных РЖД. Это на 2% больше по сравнению с мартом прошлого года. В феврале 2023 г. погрузка выросла на 0,2% в годовом выражении до 97,2 млн т. Таким образом, рост погрузки ускоряется второй месяц подряд.
В январе наблюдалось снижение погрузки почти на 5% до 99,2 млн т. Перевозки грузов по итогам I квартала 2023 г. все еще показывают отрицательную динамику: падение к такому же периоду прошлого года составило 0,8% до 305,5 млн т.
В январе – марте 2023 г. сильнее всего выросла погрузка зерна и строительных грузов – на 36% до 7,6 млн и на 18% до 31 млн т соответственно. Выросли перевозки каменного угля до 92 млн т (+0,7%), а также цветной руды и серного сырья – 4,3 млн т (+1%). Перевозки грузов в контейнерах остались на том же уровне, что и годом ранее, – 28 млн т.
С географической точки зрения наибольший рост погрузки за минувший квартал пришелся на Забайкальскую (+28,4%), Приволжскую (+9%) и Дальневосточную (+8,5%) железные дороги. Абсолютных значений в РЖД не приводят. Представитель компании пояснил «Ведомостям», что рост погрузки обусловлен перестройкой логистики на фоне сокращения торговли с Западной Европой, появлением новых цепочек поставок, в том числе с использованием освободившихся мощностей.
Перевозки остальных грузов за январь – март 2023 г. снизились: промышленного сырья и формовочных материалов – на 25% (6,2 млн т), лесных грузов – на 22% (7 млн т). Погрузка лома черных металлов снизилась на 14% (почти 17 млн т), химикатов и соды – на 13% (5 млн т), падение погрузки черных металлов составило почти 8% (16,6 млн т). Перевозки химических и минеральных удобрений просели на 5% (15,2 млн т), цемента – на 4% (4,6 млн т), железной и марганцевой руды – на 3% (28 млн т), кокса и нефти с нефтепродуктами на 2% до 2,8 млн т и 55,2 млн т соответственно.
В прошлом году погрузка на сети РЖД снизилась на 3,8% по сравнению с 2021 г., составив 1 млрд 234,3 млн т. Сильнее всего, по данным РЖД, в 2022 г. снизились перевозки лесных грузов (-25%), лома черных металлов (-21,5%), кокса (-16%), а также промышленного сырья и формовочных материалов (-13%).
Такие результаты погрузки стали худшими 13 лет («Ведомости писали об этом 6 декабря 2022 г.). По официальным данным РЖД, за последние годы падение фиксировалось только в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Тогда погрузка на сети составила 1,243 трлн т (-2,7% к предыдущему году).
Руководитель отдела исследований грузовых перевозок Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Слободяник связывает рост грузовой базы с увеличением перевозок каменного угля, строительных грузов и зерна. «На фоне высокой грузовой базы зерновых наблюдается дефицит зерновозов и, как следствие, рост ставок на данный вид подвижного состава», – объясняет Слободяник. Кроме того, продолжает эксперт, в текущем году происходит существенный всплеск производства хопперов. Это саморазгружающиеся бункерные грузовые вагоны, в которых тоже возят зерно. «По итогам двух месяцев их производство увеличилось практически на 90%. Ажиотаж и дефицит на данном рынке прогнозируются на протяжении 2023 г.», – подытожил Слободяник.
По прогнозам ИПЕМ, во II квартале 2023 г. погрузка на сети РЖД вырастет на 4,5-5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Рост грузовой базы, по словам Слободяника, будет связан с тем, что в прошлом году начинали вводиться санкции и логистические ограничения, а грузоотправители находились только в начале пути адаптации и выстраивания новых логистических цепочек.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров напоминает, что фактически погрузку «вытянули строительные материалы и зерновые грузы». По словам эксперта, рост погрузки строительных грузов наблюдается на фоне активной реализации крупных инфраструктурных проектов. Эксперт ожидает «некоторого ухудшения по динамике погрузки». По его словам, ключевые сложности для РЖД в части отправки грузов будут связаны с простоями локомотивов в ремонтных депо, брошенными поездами и перегруженностью портов.