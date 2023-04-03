Погрузка на железной дороге в марте выросла на 2%

Перевозки остальных грузов за январь – март 2023 г. снизились: промышленного сырья и формовочных материалов – на 25% (6,2 млн т), лесных грузов – на 22% (7 млн т). Погрузка лома черных металлов снизилась на 14% (почти 17 млн т), химикатов и соды – на 13% (5 млн т), падение погрузки черных металлов составило почти 8% (16,6 млн т). Перевозки химических и минеральных удобрений просели на 5% (15,2 млн т), цемента – на 4% (4,6 млн т), железной и марганцевой руды – на 3% (28 млн т), кокса и нефти с нефтепродуктами на 2% до 2,8 млн т и 55,2 млн т соответственно.