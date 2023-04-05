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ЕС завершил отопительный сезон с рекордными запасами газа в подземных хранилищах

Это снижает риск скачка цен на топливо в 2023 г.
Василий Милькин
Ints Kalnins / Reuters

Евросоюз (ЕС), несмотря на падение импорта российского газа, завершил отопительный сезон 2022/23 г. с рекордными запасами топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) – 60,4 млрд куб. м. Это следует из данных ассоциации европейских операторов хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE) на 1 апреля. Это более чем в 2 раза выше, чем в 2022 г. на ту же дату, и на 1,1 млрд куб. м, или на 2%, выше предыдущего рекордного значения 2020 г. (59,3 млрд куб. м). Уровень заполненности ПХГ на конец отопительного сезона 2022/23 г. составил 55,6%.

Минимальный уровень газа в хранилищах стран ЕС в отопительном сезоне 2022/23 г. был зафиксирован 21 марта – 60,36 млрд куб. м. Затем он начал расти, хотя в отдельные дни нетто-отбор продолжался. С 29 марта наблюдается нетто-закачка топлива: к 1 апреля запасы увеличились на 34 млн куб. м, ко 2 апреля – на 219 млн куб. м. На 2 апреля (последние доступные данные) запасы в европейских ПХГ выросли до 60,6 млрд куб. м, хранилища заполнены на 55,7%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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