ЕС завершил отопительный сезон с рекордными запасами газа в подземных хранилищах

Евросоюз (ЕС), несмотря на падение импорта российского газа, завершил отопительный сезон 2022/23 г. с рекордными запасами топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) – 60,4 млрд куб. м. Это следует из данных ассоциации европейских операторов хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE) на 1 апреля. Это более чем в 2 раза выше, чем в 2022 г. на ту же дату, и на 1,1 млрд куб. м, или на 2%, выше предыдущего рекордного значения 2020 г. (59,3 млрд куб. м). Уровень заполненности ПХГ на конец отопительного сезона 2022/23 г. составил 55,6%.