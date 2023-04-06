«Уралкалий» заключил контракт с Индией на полгода

«Уралкалий» подписал соглашение с индийским импортером минеральных удобрений Indian Potash Limited (IPL) на поставку хлористого калия сроком на полгода – до 30 сентября 2023 г. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба российской компании. Цена поставляемых в Индию калийных удобрений составит $422/т на условиях поставки в порт покупателя (базис CFR). Объемы поставок компания не уточняет.