ФАС вынесла предупреждение немецкому производителю биттера Jägermeister

Жалобу в ФАС на действия немецкой компании подал КЛВЗ «Кристалл» в конце прошлого года. «Зарубежная группа давит на производителя и ритейлеров, пытаясь запретить «Кристаллу» выпускать в России собственные биттеры, а оптовикам и торговым сетям – продавать эти продукты», – сообщала тогда российская компания. В частности, письма от Mast-Jägermeister с требованием изъять из оборота такую продукцию получили сети «Красное и белое» и «Чижик» (входит в X5 Group). Представитель Mast-Jägermeister, в свою очередь, обращал внимание на сходство этикетки и формы бутылок у биттеров Alter Heiler и Konig Heiler с продукцией немецкого производителя. Он говорил, что компания считает использование репутации других брендов и введение потребителей в заблуждение недобросовестными методами ведения бизнеса.