ФАС вынесла предупреждение немецкому производителю биттера Jägermeister

ФАС вынесла предупреждение немецкому производителю биттера JägermeisterИ напомнила, что называть российские напитки «контрафактом» без решения суда нельзя
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала немецкую компанию Mast-Jägermeister нарушителем закона «О защите конкуренции». Об этом говорится в решении ведомства, с которым ознакомились «Ведомости». В этом документе ФАС указывает, что производитель биттера Jägermeister, который в декабре 2022 г. потребовал от оптовиков и торговых сетей прекратить продажу напитков под брендами Alter Heiler и Konig Heiler от Калужского ликеро-водочного завода (КЛВЗ) «Кристалл», не должен был называть данную продукцию контрафактной. Служба обращает внимание на то, что судебный акт, устанавливающий контрафактность товаров, в данном случае отсутствует. На этом основании ФАС вынесла Mast-Jägermeister предупреждение.
Жалобу в ФАС на действия немецкой компании подал КЛВЗ «Кристалл» в конце прошлого года. «Зарубежная группа давит на производителя и ритейлеров, пытаясь запретить «Кристаллу» выпускать в России собственные биттеры, а оптовикам и торговым сетям – продавать эти продукты», – сообщала тогда российская компания. В частности, письма от Mast-Jägermeister с требованием изъять из оборота такую продукцию получили сети «Красное и белое» и «Чижик» (входит в X5 Group). Представитель Mast-Jägermeister, в свою очередь, обращал внимание на сходство этикетки и формы бутылок у биттеров Alter Heiler и Konig Heiler с продукцией немецкого производителя. Он говорил, что компания считает использование репутации других брендов и введение потребителей в заблуждение недобросовестными методами ведения бизнеса.