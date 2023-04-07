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ФАС вынесла предупреждение немецкому производителю биттера Jägermeister

И напомнила, что называть российские напитки «контрафактом» без решения суда нельзя
Маргарита Соболь
Edward Simpson / Flickr

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала немецкую компанию Mast-Jägermeister нарушителем закона «О защите конкуренции». Об этом говорится в решении ведомства, с которым ознакомились «Ведомости». В этом документе ФАС указывает, что производитель биттера Jägermeister, который в декабре 2022 г. потребовал от оптовиков и торговых сетей прекратить продажу напитков под брендами Alter Heiler и Konig Heiler от Калужского ликеро-водочного завода (КЛВЗ) «Кристалл», не должен был называть данную продукцию контрафактной. Служба обращает внимание на то, что судебный акт, устанавливающий контрафактность товаров, в данном случае отсутствует. На этом основании ФАС вынесла Mast-Jägermeister предупреждение.

Жалобу в ФАС на действия немецкой компании подал КЛВЗ «Кристалл» в конце прошлого года. «Зарубежная группа давит на производителя и ритейлеров, пытаясь запретить «Кристаллу» выпускать в России собственные биттеры, а оптовикам и торговым сетям – продавать эти продукты», – сообщала тогда российская компания. В частности, письма от Mast-Jägermeister с требованием изъять из оборота такую продукцию получили сети «Красное и белое» и «Чижик» (входит в X5 Group). Представитель Mast-Jägermeister, в свою очередь, обращал внимание на сходство этикетки и формы бутылок у биттеров Alter Heiler и Konig Heiler с продукцией немецкого производителя. Он говорил, что компания считает использование репутации других брендов и введение потребителей в заблуждение недобросовестными методами ведения бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных