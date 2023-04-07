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Структура группы «Ташир» открыла первый собственный медицинский центр

Ранее она инвестировала в основном в сторонние проекты
Анна Киселева
«Ташир»

Входящая в группу «Ташир» компания «Ташир медика» открыла первый собственный медицинский центр под брендом VH, сообщил «Ведомостям» представитель компании. По его словам, он находится в бизнес-центре West Tower на Аминьевском шоссе, общая площадь клиники – около 1000 кв. м, она будет оказывать услуги по 30 направлениям. Инвестиции в проект составили 350 млн руб. В перспективе «Ташир медика» намерена создать сеть таких клиник, сообщил ее представитель.

VH также запустит новую для рынка услугу – «госпиталь на дому», рассказал управляющий партнер «Ташир медики» Арсен Галстян. По его словам, дома у пациента будет организована многофункциональная палата, как если бы он лежал в классическом стационаре. Там можно будет поставить специальную функциональную кровать, аппарат ИВЛ, дефибриллятор, устройства для дозированного введения лекарств, оборудование для профилактики тромбозов и т. д. В «госпитале на дому» не будут проводиться хирургические операции и оказываться реанимационная помощь, уточнил главный врач VH Евгений Аветисов (ранее занимал должность медицинского директора Европейского медицинского центра).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных