Структура группы «Ташир» открыла первый собственный медицинский центр

VH также запустит новую для рынка услугу – «госпиталь на дому», рассказал управляющий партнер «Ташир медики» Арсен Галстян. По его словам, дома у пациента будет организована многофункциональная палата, как если бы он лежал в классическом стационаре. Там можно будет поставить специальную функциональную кровать, аппарат ИВЛ, дефибриллятор, устройства для дозированного введения лекарств, оборудование для профилактики тромбозов и т. д. В «госпитале на дому» не будут проводиться хирургические операции и оказываться реанимационная помощь, уточнил главный врач VH Евгений Аветисов (ранее занимал должность медицинского директора Европейского медицинского центра).