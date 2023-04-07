Структура группы «Ташир» открыла первый собственный медицинский центр

Структура группы «Ташир» открыла первый собственный медицинский центрРанее она инвестировала в основном в сторонние проекты
Входящая в группу «Ташир» компания «Ташир медика» открыла первый собственный медицинский центр под брендом VH, сообщил «Ведомостям» представитель компании. По его словам, он находится в бизнес-центре West Tower на Аминьевском шоссе, общая площадь клиники – около 1000 кв. м, она будет оказывать услуги по 30 направлениям. Инвестиции в проект составили 350 млн руб. В перспективе «Ташир медика» намерена создать сеть таких клиник, сообщил ее представитель.
VH также запустит новую для рынка услугу – «госпиталь на дому», рассказал управляющий партнер «Ташир медики» Арсен Галстян. По его словам, дома у пациента будет организована многофункциональная палата, как если бы он лежал в классическом стационаре. Там можно будет поставить специальную функциональную кровать, аппарат ИВЛ, дефибриллятор, устройства для дозированного введения лекарств, оборудование для профилактики тромбозов и т. д. В «госпитале на дому» не будут проводиться хирургические операции и оказываться реанимационная помощь, уточнил главный врач VH Евгений Аветисов (ранее занимал должность медицинского директора Европейского медицинского центра).