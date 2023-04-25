Минфин готов рассмотреть выделение группы мелких месторождений в рамках НДД

Минфин запросил у ассоциации независимых нефтедобывающих компаний (ННК) «Ассонефть» обоснование для возможного выделения мелких и сверхмелких месторождений в новую группу налога на дополнительный доход (НДД). Об этом говорится в ответе замдиректора департамента налоговой политики Минфина Виталия Прокаева на предложения гендиректора «Ассонефти» Елены Корзун (оба документа есть у «Ведомостей»).