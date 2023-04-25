Минфин готов рассмотреть выделение группы мелких месторождений в рамках НДД

Минфин готов рассмотреть выделение группы мелких месторождений в рамках НДДПомешать получить льготу могут дефицит бюджета и улучшение конъюнктуры рынка
Минфин запросил у ассоциации независимых нефтедобывающих компаний (ННК) «Ассонефть» обоснование для возможного выделения мелких и сверхмелких месторождений в новую группу налога на дополнительный доход (НДД). Об этом говорится в ответе замдиректора департамента налоговой политики Минфина Виталия Прокаева на предложения гендиректора «Ассонефти» Елены Корзун (оба документа есть у «Ведомостей»).
Корзун выступила с этой инициативой в начале марта в письме на имя министра финансов Антона Силуанова. Она также предложила рассмотреть возможность расширения коэффициента Кз, характеризующего величину запасов участка недр. Кз используется при расчете показателя, характеризующего особенности добычи нефти (Дм), и влияет на размер ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).