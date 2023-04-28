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В России могут запретить продавать картофель, другие овощи и фрукты в сетках

Это приведет к росту цен на такую продукцию на 20%
Алексей Полухин
Максим Стулов / Ведомости

Вопрос запрета упаковки и продажи картофеля, а также овощей открытого грунта и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках 26 апреля обсуждался на совещании в Минпромторге. Об этом «Ведомостям» рассказали три его участника. По словам двух из них, с такой инициативой выступает Российский экологический оператор (ППК РЭО, координатор реформы переработки твердых коммунальных отходов). Там на запрос не ответили.

Необходимость введения запрета ППК РЭО объясняет сложностью переработки такой упаковки, говорилось на совещании. В частности, из-за нее оборудование часто выходит из строя. На данный момент никаких решений по этому вопросу не принято, но его будут прорабатывать отдельно, говорят собеседники «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных