В России могут запретить продавать картофель, другие овощи и фрукты в сетках

В России могут запретить продавать картофель, другие овощи и фрукты в сеткахЭто приведет к росту цен на такую продукцию на 20%
Вопрос запрета упаковки и продажи картофеля, а также овощей открытого грунта и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках 26 апреля обсуждался на совещании в Минпромторге. Об этом «Ведомостям» рассказали три его участника. По словам двух из них, с такой инициативой выступает Российский экологический оператор (ППК РЭО, координатор реформы переработки твердых коммунальных отходов). Там на запрос не ответили.
Необходимость введения запрета ППК РЭО объясняет сложностью переработки такой упаковки, говорилось на совещании. В частности, из-за нее оборудование часто выходит из строя. На данный момент никаких решений по этому вопросу не принято, но его будут прорабатывать отдельно, говорят собеседники «Ведомостей».
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