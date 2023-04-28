В России могут запретить продавать картофель, другие овощи и фрукты в сетках

Вопрос запрета упаковки и продажи картофеля, а также овощей открытого грунта и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках 26 апреля обсуждался на совещании в Минпромторге. Об этом «Ведомостям» рассказали три его участника. По словам двух из них, с такой инициативой выступает Российский экологический оператор (ППК РЭО, координатор реформы переработки твердых коммунальных отходов). Там на запрос не ответили.