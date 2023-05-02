«Лукойл» снизил прибыль в I квартале на фоне падения экспортных цен на нефть

«Лукойл» снизил прибыль в I квартале на фоне падения экспортных цен на нефтьПо мнению аналитиков, компания может поставлять часть объемов нефти по цене ниже $60 за баррель
Чистая прибыль «Лукойла» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) снизилась в I квартале 2023 г. почти на 22% по сравнению с показателем января – марта прошлого года до 104,3 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании. Выручка «Лукойла» снизилась в январе – марте на 37% до 455,8 млрд руб. Себестоимость продаж упала почти на 42% до 309,6 млрд руб., прибыль до налогообложения – на 20% до 128,6 млрд руб.
«Лукойл» пока не публиковал данные по добыче нефти в I квартале. В 2022 г. добыча нефти компании выросла на 7,1% к уровню предыдущего года до 85 млн т (без учета иракского проекта «Западная Курна – 2»), говорится в годовом отчете «Лукойла». Экспорт нефти в 2022 г. увеличился на 14,1% и составил 35,4 млн т. Рост экспорта компания объяснила увеличением поставок на собственные НПЗ в Европе в связи с увеличением загрузки заводов. Объем реализации нефти за рубежом при этом, по данным компании, снизился на 48,8% до 47,6 млн т, что связано со «снижением объемов трейдинга ресурсом третьих лиц».
У «Лукойла» есть собственная крупная нефтетрейдинговая компания – Litasco. С 2000 г. она выступает единым оператором международной торговли «Лукойла» и осуществляет все поставки и трейдинговые операции группы за пределами России. В отдельные годы, например в 2015 г., по данным Forbes, Litasco была крупнейшим покупателем российской нефти.
В 2022 г. из-за СВО на Украине ряд западных стран усилили санкции против России, в том числе против российского ТЭКа. ЕС с 5 декабря 2022 г. ввел эмбарго на морские поставки нефти из России. Одновременно с этим начал действовать предельный уровень (потолок) цен на российскую нефть – $60/барр. Президент РФ Владимир Путин и представители правительства неоднократно заявляли, что российские компании не будут поставлять топливо на нерыночных условиях. Указ Путина, запрещающий российским экспортерам поставлять нефть и нефтепродукты по контрактам, в которых установлена привязка к потолку, вступил в силу 1 февраля 2023 г.
На фоне санкций недружественных стран российские нефтяники начали выстраивать новые логистические цепочки. Несмотря на фактическое отсутствие привязки к потолку, крупнейшие покупатели российской нефти – Индия и Китай приобретают сырье из России с неофициальной скидкой к эталонной Brent. По данным Минфина России, в марте 2023 г. средняя цена на российскую нефть Urals составила $47,85/барр., что в 1,9 раза ниже, чем в марте 2022 г. ($89,05/барр.). В январе – марте средняя цена сложилась в размере $48,92/барр. (в январе – марте 2022 г. – $88,95/барр.). Фьючерсы на нефть Brent в марте торговались в диапазоне $72–86/барр., свидетельствуют данные биржи ICE.
28 апреля Путин внес изменения в свой декабрьский указ – он исключил из сферы его действия контракты на поставки нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, заключенные до 1 февраля 2023 г.
Эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов считает, что «Лукойл» поставляет нефть на экспорт по цене ниже установленного потолка. Эксперт допускает, что компания при этом продает часть объемов сырья с привязкой к потолку.
По мнению Андрианова, «Лукойл» может использовать свое трейдинговое подразделение Litasco для обхода запрета российским компаниям продавать нефть по контрактам, в которых есть привязка к потолку цен. В октябре 2022 г. Bloomberg сообщил, что «Лукойл» планирует разделить Litasco на две компании, напомнил эксперт. При этом одна должна была работать в Дубае, а другая – в Швейцарии. По словам Андрианова, таким образом компания могла бы продавать свою нефть через дубайское подразделение, соблюдая требования российских властей, а через швейцарское подразделение без такого соблюдения. Андрианов отметил, что в постановлении правительства РФ предусмотрен мониторинг экспортных цен на нефть, но он не устанавливает механизма, который бы заставлял компании соблюдать требования властей.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предполагает, что таким образом «Лукойл» мог перенести центр получения прибыли в свое трейдинговое подразделение. Аналитик также отметил, что чистая прибыль компании могла снизиться из-за падения средней цены на нефть в I квартале 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. в 1,8 раза до $48,92/барр.