«Лукойл» снизил прибыль в I квартале на фоне падения экспортных цен на нефть

По мнению Андрианова, «Лукойл» может использовать свое трейдинговое подразделение Litasco для обхода запрета российским компаниям продавать нефть по контрактам, в которых есть привязка к потолку цен. В октябре 2022 г. Bloomberg сообщил, что «Лукойл» планирует разделить Litasco на две компании, напомнил эксперт. При этом одна должна была работать в Дубае, а другая – в Швейцарии. По словам Андрианова, таким образом компания могла бы продавать свою нефть через дубайское подразделение, соблюдая требования российских властей, а через швейцарское подразделение без такого соблюдения. Андрианов отметил, что в постановлении правительства РФ предусмотрен мониторинг экспортных цен на нефть, но он не устанавливает механизма, который бы заставлял компании соблюдать требования властей.