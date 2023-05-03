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Евросоюз в апреле нарастил импорт СПГ до исторического максимума

Но аналитики не ждут резкого роста закупок по итогам года
Василий Милькин
MISCHA KEIJSER / Image Source via AFP

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Евросоюза достигли в апреле 2023 г. исторического максимума в 12,06 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных ассоциации европейских операторов подземных хранилищ газа Gas Infrastructure Europe (GIE). Из них следует, что в апреле поставки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную сеть ЕС на 170 млн куб. м, или на 1,4%, превысили предыдущий рекорд декабря 2022 г. – 11,89 млн куб. м.

Поставки сжиженного газа в апреле 2023 г. в сравнении с тем же месяцем прошлого года выросли на 13,3%. В марте этого года поставки СПГ находились на уровне 10,62 млрд куб. м, в феврале – 10,41 млрд куб. м, в январе – 11,25 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных