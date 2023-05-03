Евросоюз в апреле нарастил импорт СПГ до исторического максимума

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Евросоюза достигли в апреле 2023 г. исторического максимума в 12,06 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных ассоциации европейских операторов подземных хранилищ газа Gas Infrastructure Europe (GIE). Из них следует, что в апреле поставки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную сеть ЕС на 170 млн куб. м, или на 1,4%, превысили предыдущий рекорд декабря 2022 г. – 11,89 млн куб. м.