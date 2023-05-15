Экспорт российского газа в Европу снижается вслед за ценой

Транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины в апреле и мае снижается после роста в феврале – марте, свидетельствуют данные «Газпрома». По информации монополии, в апреле прокачка через Украину составила 1,19 млрд куб. м, или 39,8 млн куб. м в сутки. Это на 3% меньше, чем в марте (41,2 млн куб. м в сутки). С 1 по 12 мая транспортировка через ГТС в среднем составляла 39,3 млн куб. м в сутки.