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Экспорт российского газа в Европу снижается вслед за ценой

К концу года газ в ЕС может вновь подорожать до $600 за 1000 куб. м
Василий Милькин
Газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области / Григорий Василенко / РИА Новости

Объем экспорта российского газа в Европу в мае 2023 г. начал снижаться после трех месяцев роста в феврале, марте и апреле, следует из данных «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). В период с 1 по 12 мая среднесуточные поставки сократились на 11% к уровню апреля до 68,2 млн куб. м. Экспорт российского газа в Европу сейчас ведется лишь по двум маршрутам – транзитом через Украину и по одной из веток «Турецкого потока».

Транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины в апреле и мае снижается после роста в феврале – марте, свидетельствуют данные «Газпрома». По информации монополии, в апреле прокачка через Украину составила 1,19 млрд куб. м, или 39,8 млн куб. м в сутки. Это на 3% меньше, чем в марте (41,2 млн куб. м в сутки). С 1 по 12 мая транспортировка через ГТС в среднем составляла 39,3 млн куб. м в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных