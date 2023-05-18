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Производитель вин «Абрау-Дюрсо» будет выпускать косметику для отелей

Это потребует существенных инвестиций, предупреждают эксперты
Маргарита Соболь
«Абрау-Дюрсо» будет сложно занять серьезные позиции, но перспектива есть / Пресс-служба компании

«Абрау-Дюрсо» запускает производство профессиональной косметики для отелей (мыло, гели для душа и т. д.), сообщил «Ведомостям» представитель компании. По его словам, прежде чем выходить на рынок, компания протестирует продукцию в собственной гостинице Abrau Light Resort & SPA, которая начнет работу 1 августа.

«Абрау-Дюрсо» – один из крупнейших в России производителей игристых вин. Также группа выпускает тихие вина и является крупным владельцем виноградников (3400 га). Она также владеет одноименным курортом (там находятся отели «Империал», Abrau Light Resort & SPA, усадьба «Круглое озеро», база отдыха «Абрау-Дюрсо на плавнях», экокемпинг). Выручка компании в 2022 г. составила 12,1 млрд руб. Основной владелец группы – Борис Титов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных