Производитель вин «Абрау-Дюрсо» будет выпускать косметику для отелей

Производитель вин «Абрау-Дюрсо» будет выпускать косметику для отелейЭто потребует существенных инвестиций, предупреждают эксперты
«Абрау-Дюрсо» запускает производство профессиональной косметики для отелей (мыло, гели для душа и т. д.), сообщил «Ведомостям» представитель компании. По его словам, прежде чем выходить на рынок, компания протестирует продукцию в собственной гостинице Abrau Light Resort & SPA, которая начнет работу 1 августа.
«Абрау-Дюрсо» – один из крупнейших в России производителей игристых вин. Также группа выпускает тихие вина и является крупным владельцем виноградников (3400 га). Она также владеет одноименным курортом (там находятся отели «Империал», Abrau Light Resort & SPA, усадьба «Круглое озеро», база отдыха «Абрау-Дюрсо на плавнях», экокемпинг). Выручка компании в 2022 г. составила 12,1 млрд руб. Основной владелец группы – Борис Титов.
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