Производитель вин «Абрау-Дюрсо» будет выпускать косметику для отелей

«Абрау-Дюрсо» – один из крупнейших в России производителей игристых вин. Также группа выпускает тихие вина и является крупным владельцем виноградников (3400 га). Она также владеет одноименным курортом (там находятся отели «Империал», Abrau Light Resort & SPA, усадьба «Круглое озеро», база отдыха «Абрау-Дюрсо на плавнях», экокемпинг). Выручка компании в 2022 г. составила 12,1 млрд руб. Основной владелец группы – Борис Титов.