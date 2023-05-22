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До 80% молочной продукции продается по промоакциям

Это позволяет производителям избавляться от излишков товаров
Алексей Полухин
Андрей Гордеев / Ведомости

Производители молочной продукции в марте – апреле увеличили объем продукции, которую они предлагают для реализации торговым сетям по промоакциям. Об этом «Ведомостям» рассказали три сотрудника компаний, работающих на этом рынке. Информацию подтвердили также представители крупных ритейлеров – «Верного» и «Магнита».

По отдельным позициям сейчас до 80% товара продается со скидками, уверяет сотрудник крупного молочного производителя. Второй говорит, что по сравнению с январем – февралем прирост продукции, которая реализуется по промоакциям, составил 15–20%. В марте – мае количество предложений по проведению таких акций увеличилось на 50%, подтверждает представитель «Верного». На сайте этого ритейлера указано, что, к примеру, масло сливочное сейчас продается со скидкой 29% (299 руб. за пачку), а скидка на топленое молоко составляет 17% (50 руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных