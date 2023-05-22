До 80% молочной продукции продается по промоакциям

По отдельным позициям сейчас до 80% товара продается со скидками, уверяет сотрудник крупного молочного производителя. Второй говорит, что по сравнению с январем – февралем прирост продукции, которая реализуется по промоакциям, составил 15–20%. В марте – мае количество предложений по проведению таких акций увеличилось на 50%, подтверждает представитель «Верного». На сайте этого ритейлера указано, что, к примеру, масло сливочное сейчас продается со скидкой 29% (299 руб. за пачку), а скидка на топленое молоко составляет 17% (50 руб.).