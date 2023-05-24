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Аптечные сети группы «Катрен» спустя год вернулись в тройку лидеров рынка

Они смогли потеснить на этой позиции «Ирис»
Анастасия Ковалева
«Катрен» объединил московскую «Эркафарм» (ее аптеки работают под брендами «Озерки», «Доктор Столетов», «Самсон-фарма») и новосибирскую «Мелодия здоровья» в одну аптечную сеть в 2021 г. / ТЦ «Космос»

«Эркафарм» и «Мелодия здоровья», которые принадлежат крупному дистрибутору «Катрен», по итогам I квартала 2023 г. заняли 3-е место в рейтинге крупнейших аптечных сетей России, который составила аналитическая компания DSM Group. Из него следует, что в первые три месяца их оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 6,3% до 22,1 млрд руб. Тем не менее эти сети смогли обойти «Ирис», который в итоге опустился на 5-ю позицию в рейтинге с оборотом в 17,7 млрд руб. (-24,6% год к году). В итоге доля аптек «Катрен» на рынке выросла c 4,6 до 5,3%, а «Ириса» опустилась с 4,6 до 4,2%. Лидеры рейтинга при этом не поменялись: 1-е место сохранила «Ригла» (входит в холдинг «Протек» Вадима Якунина) с оборотом в 36,3 млрд руб., вторая позиция – у сети «Апрель» Вадима Анисимова (27 млрд руб.). Представитель «Риглы» данные DSM Group подтвердил. В «Апреле» и «Катрене» на запрос «Ведомостей» не ответили.

«Катрен» объединил московскую «Эркафарм» (ее аптеки работают под брендами «Озерки», «Доктор Столетов», «Самсон-фарма») и новосибирскую «Мелодия здоровья» в одну аптечную сеть в 2021 г. Сети насчитывают 2091 точку в разных регионах России. Сами компании уже входили в топ-3 крупнейших игроков отрасли, но по итогам первого полугодия 2022 г. уступили эту позицию «Ирису».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных