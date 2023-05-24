Аптечные сети группы «Катрен» спустя год вернулись в тройку лидеров рынка

«Эркафарм» и «Мелодия здоровья», которые принадлежат крупному дистрибутору «Катрен», по итогам I квартала 2023 г. заняли 3-е место в рейтинге крупнейших аптечных сетей России, который составила аналитическая компания DSM Group. Из него следует, что в первые три месяца их оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 6,3% до 22,1 млрд руб. Тем не менее эти сети смогли обойти «Ирис», который в итоге опустился на 5-ю позицию в рейтинге с оборотом в 17,7 млрд руб. (-24,6% год к году). В итоге доля аптек «Катрен» на рынке выросла c 4,6 до 5,3%, а «Ириса» опустилась с 4,6 до 4,2%. Лидеры рейтинга при этом не поменялись: 1-е место сохранила «Ригла» (входит в холдинг «Протек» Вадима Якунина) с оборотом в 36,3 млрд руб., вторая позиция – у сети «Апрель» Вадима Анисимова (27 млрд руб.). Представитель «Риглы» данные DSM Group подтвердил. В «Апреле» и «Катрене» на запрос «Ведомостей» не ответили.