Турецкая Enka и структура акционера ПИК Сергея Гордеева спорят в суде за товарный знак «Павелецкая плаза»

Два консультанта, работавших с участниками судебного разбирательства, говорят, что спор между сторонами, скорее всего, идет в отношении товарного знака «Павелецкая плаза». Дело в том, что так называется и бизнес-центр Enka, и торгово-развлекательный центр Mall Management Group, напоминают они. Строительство офисного комплекса общей площадью 112 100 кв. м было завершено еще в 2003 г., следует из информации на сайте турецкого холдинга. Сам проект часто называют также Paveletskaya Tower, указывают консультанты. Торговый центр «Павелецкая плаза», в свою очередь, получил разрешение на ввод в эксплуатацию только в 2021 г. Тогда же «Павелецкая площадь» подала заявку и на данный товарный знак, который будет действовать до 2031 г., по данным «СПАРК-Интерфакса». Enka же такое обозначение не регистрировала.