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Турецкая Enka и структура акционера ПИК Сергея Гордеева спорят в суде за товарный знак «Павелецкая плаза»

Такое название носят и офисный комплекс, и торговый центр в районе Павелецкого вокзала
Дарья Молоткова Маргарита Соболь
Андрей Гордеев / Ведомости

Турецкий девелоперский холдинг Enka 30 мая обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к компании «Павелецкая площадь», которая владеет торгово-развлекательным центром «Павелецкая плаза» (73 000 кв. м) рядом с Павелецким вокзалом. Другой информации в карточке дела пока нет, но там сказано, что в качестве третьего лица к спору привлечен Роспатент. Представители Enka и «Павелецкой площади» (принадлежит компании Mall Management Group основного владельца ГК ПИК Сергея Гордеева) на запрос «Ведомостей» не ответили.

Два консультанта, работавших с участниками судебного разбирательства, говорят, что спор между сторонами, скорее всего, идет в отношении товарного знака «Павелецкая плаза». Дело в том, что так называется и бизнес-центр Enka, и торгово-развлекательный центр Mall Management Group, напоминают они. Строительство офисного комплекса общей площадью 112 100 кв. м было завершено еще в 2003 г., следует из информации на сайте турецкого холдинга. Сам проект часто называют также Paveletskaya Tower, указывают консультанты. Торговый центр «Павелецкая плаза», в свою очередь, получил разрешение на ввод в эксплуатацию только в 2021 г. Тогда же «Павелецкая площадь» подала заявку и на данный товарный знак, который будет действовать до 2031 г., по данным «СПАРК-Интерфакса». Enka же такое обозначение не регистрировала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных