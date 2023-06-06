Турецкая Enka и структура акционера ПИК Сергея Гордеева спорят в суде за товарный знак «Павелецкая плаза»Такое название носят и офисный комплекс, и торговый центр в районе Павелецкого вокзала
Турецкий девелоперский холдинг Enka 30 мая обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к компании «Павелецкая площадь», которая владеет торгово-развлекательным центром «Павелецкая плаза» (73 000 кв. м) рядом с Павелецким вокзалом. Другой информации в карточке дела пока нет, но там сказано, что в качестве третьего лица к спору привлечен Роспатент. Представители Enka и «Павелецкой площади» (принадлежит компании Mall Management Group основного владельца ГК ПИК Сергея Гордеева) на запрос «Ведомостей» не ответили.
Два консультанта, работавших с участниками судебного разбирательства, говорят, что спор между сторонами, скорее всего, идет в отношении товарного знака «Павелецкая плаза». Дело в том, что так называется и бизнес-центр Enka, и торгово-развлекательный центр Mall Management Group, напоминают они. Строительство офисного комплекса общей площадью 112 100 кв. м было завершено еще в 2003 г., следует из информации на сайте турецкого холдинга. Сам проект часто называют также Paveletskaya Tower, указывают консультанты. Торговый центр «Павелецкая плаза», в свою очередь, получил разрешение на ввод в эксплуатацию только в 2021 г. Тогда же «Павелецкая площадь» подала заявку и на данный товарный знак, который будет действовать до 2031 г., по данным «СПАРК-Интерфакса». Enka же такое обозначение не регистрировала.