Правительство создаст единое приложение для поиска электрозаправок

«При постоянном использовании электрокара сталкиваешься с тем, что у каждого производителя есть свое приложение. Есть «Энергия Москвы» (московского департамента транспорта. – «Ведомости»), но не все зарядные станции включены в это приложение. Есть свое у Evolute (производитель электрокаров), Sitronics, Zevs (устанавливают ЭЗС) и др. Это создает определенный дискомфорт пользователю, особенно если ты ездишь по разным регионам», – отметил Колесников.