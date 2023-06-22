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Правительство создаст единое приложение для поиска электрозаправок

Но участники рынка не уверены в целесообразности такого агрегатора
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство России прорабатывает создание единого приложения – агрегатора заправок для электромобилей (ЭЗС). Об этом «Ведомостям» рассказал замминистра экономического развития Максим Колесников. По его словам, такой сервис должен появиться до конца года.

«При постоянном использовании электрокара сталкиваешься с тем, что у каждого производителя есть свое приложение. Есть «Энергия Москвы» (московского департамента транспорта. – «Ведомости»), но не все зарядные станции включены в это приложение. Есть свое у Evolute (производитель электрокаров), Sitronics, Zevs (устанавливают ЭЗС) и др. Это создает определенный дискомфорт пользователю, особенно если ты ездишь по разным регионам», – отметил Колесников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных