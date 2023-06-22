Правительство создаст единое приложение для поиска электрозаправок

Правительство создаст единое приложение для поиска электрозаправокНо участники рынка не уверены в целесообразности такого агрегатора
Правительство России прорабатывает создание единого приложения – агрегатора заправок для электромобилей (ЭЗС). Об этом «Ведомостям» рассказал замминистра экономического развития Максим Колесников. По его словам, такой сервис должен появиться до конца года.
«При постоянном использовании электрокара сталкиваешься с тем, что у каждого производителя есть свое приложение. Есть «Энергия Москвы» (московского департамента транспорта. – «Ведомости»), но не все зарядные станции включены в это приложение. Есть свое у Evolute (производитель электрокаров), Sitronics, Zevs (устанавливают ЭЗС) и др. Это создает определенный дискомфорт пользователю, особенно если ты ездишь по разным регионам», – отметил Колесников.
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