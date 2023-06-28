Моторное топливо на бирже начало дешеветь

Моторное топливо на бирже начало дешеветьПока существенно упала только цена на пропан-бутан
Биржевые цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ; смесь пропана и бутана), использующиеся в качестве моторного топлива, снизились с начала июня 2023 г. более чем на 20%. Это следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Оптовые цены на бензин после достижения исторических максимумов перешли к снижению в конце июня, но сокращение котировок пока минимально.
27 июня тонна СУГ на Урале и в Сибири (наиболее ликвидный биржевой индекс) стоила 16 548 руб. – на 23,4% дешевле, чем 1 июня. Цена на этот вид топлива на бирже снижается с середины мая, когда она достигла максимального в этом году уровня в 24 845 руб./т. С тех пор котировки снизились на 33,4%. В европейской части страны товар подешевел на 12,3% с начала июня и на 24% с середины мая, до 22 382 руб./т.