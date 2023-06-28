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Моторное топливо на бирже начало дешеветь

Пока существенно упала только цена на пропан-бутан
Василий Милькин
Михаил Дышлюк / ТАСС

Биржевые цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ; смесь пропана и бутана), использующиеся в качестве моторного топлива, снизились с начала июня 2023 г. более чем на 20%. Это следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Оптовые цены на бензин после достижения исторических максимумов перешли к снижению в конце июня, но сокращение котировок пока минимально.

27 июня тонна СУГ на Урале и в Сибири (наиболее ликвидный биржевой индекс) стоила 16 548 руб. – на 23,4% дешевле, чем 1 июня. Цена на этот вид топлива на бирже снижается с середины мая, когда она достигла максимального в этом году уровня в 24 845 руб./т. С тех пор котировки снизились на 33,4%. В европейской части страны товар подешевел на 12,3% с начала июня и на 24% с середины мая, до 22 382 руб./т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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