Моторное топливо на бирже начало дешеветь

27 июня тонна СУГ на Урале и в Сибири (наиболее ликвидный биржевой индекс) стоила 16 548 руб. – на 23,4% дешевле, чем 1 июня. Цена на этот вид топлива на бирже снижается с середины мая, когда она достигла максимального в этом году уровня в 24 845 руб./т. С тех пор котировки снизились на 33,4%. В европейской части страны товар подешевел на 12,3% с начала июня и на 24% с середины мая, до 22 382 руб./т.