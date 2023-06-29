Экспорт российского энергоугля в Индию вырос в январе – апреле в 6 раз

После начала СВО на Украине ЕС в апреле 2022 г. объявил о введении эмбарго на российский уголь, поставки по ранее заключенным контрактам могли продолжаться до 10 августа. В результате российским угольщикам пришлось перенаправить экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Но они столкнулись с проблемами с фрахтом, железнодорожными перевозками, страхованием и банковскими переводами. В 2022 г. экспорт угля (энергетического и коксующегося) из России, по данным Минэнерго России, снизился на 1% до 221,2 млн т, добыча выросла на 0,3% до 443,6 млн т.