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Экспорт российского энергоугля в Индию вырос в январе – апреле в 6 раз

Но при текущем уровне цен поставки могут потерять привлекательность, предупреждают эксперты
Надежда Синцова
Андрей Гордеев / Ведомости

В апреле поставки составили 758 931 т, что в 9,5 раза выше аналогичного показателя прошлого года. В 2022 г. Россия уже увеличила поставки энергоугля в Индию в 6 раз до 8,21 млн т.

После начала СВО на Украине ЕС в апреле 2022 г. объявил о введении эмбарго на российский уголь, поставки по ранее заключенным контрактам могли продолжаться до 10 августа. В результате российским угольщикам пришлось перенаправить экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Но они столкнулись с проблемами с фрахтом, железнодорожными перевозками, страхованием и банковскими переводами. В 2022 г. экспорт угля (энергетического и коксующегося) из России, по данным Минэнерго России, снизился на 1% до 221,2 млн т, добыча выросла на 0,3% до 443,6 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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