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Бизнес

Polymetal сдвинул сроки переезда в Казахстан

Задержка может быть связана с поздним проведением собрания акционеров
Надежда Синцова
Dado Ruvic / REUTERS

Крупнейший российский производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков страны Polymetal перенес дату завершения редомициляции (смены места официальной регистрации) с британского острова Джерси в финансовый хаб «Международный финансовый центр "Астана"» (МФЦА) в Казахстане с 17 июля как минимум на две недели. Об этом Polymetal объявила 29 июня.

«Компания продолжает работать над выполнением условий, необходимых для проведения редомициляции, однако признает, что не укладывается в запланированный график в результате задержек в процессах, от которых зависит редомициляция», – говорится в сообщении золотодобытчика. Polymetal также заявил, что уведомит акционеров о точном обновленном графике редомициляции, «как только это станет возможным».

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Акции Polymetal на Московской бирже отреагировали на новость падением на 1% до 535,8 руб. за акцию на открытии торгов в 10:00 мск. На 16:36 они снижались на 1,14% до 529,7 руб за бумагу.

Polymetal, ведущий добычу как в России, так и в Казахстане, отмечает, что переезд может произойти только после завершения годового общего собрания акционеров (ГОСА), которое намечено на 25 июля 2023 г. Поэтому редомициляция не завершится раньше недели, начинающейся 31 июля, поясняется в сообщении. На повестку ГОСА вынесены утверждение годового отчета, состава совета директоров и определение аудитора.

Ранее компания планировала завершить редомициляцию 17 июля. В этот день она должна была получить согласие от комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг на продолжение деятельности в центре (акции компании уже торгуются на бирже МФЦА). Также 17 июля Polymetal ожидал безусловного согласия и сертификата от регистратора компаний Джерси на то, чтобы продолжать деятельность в другой юрисдикции. К этому сроку компания должна был подать и запрос в управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании и/или на Лондонскую фондовую биржу (LSE) о приостановке торгов на бирже, где сейчас обращаются акции Polymetal.

Сохранить текущий премиальный листинг своих обыкновенных акций на LSE после перерегистрации Polymetal не сможет: руководствуясь санкциями ЕС из девятого пакета, депозитарий отказал золотодобытчику в премиальном листинге через выпуск новых ГДР для новой казахстанской компании.

По словам старшего аналитика «Инвестбанка Синара» Дмитрия Смолина, перенос сроков редомициляции носит технический характер и связан с тем, что компания могла не успеть провести ГОСА до крайнего срока указанного в законодательстве острова Джерси – до 31 июля. «Скорее всего, поэтому Polymetal не захотел рисковать при сроках проведения ГОСА и сдвинул график редомициляции», – пояснил он.

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По мнению Смолина, информация о переносе сроков завершения редомициляции не повлияет на динамику акций компании в ближайшей перспективе.

Остров Джерси попал в список недружественных России юрисдикций из-за санкций, введенных после начала СВО на Украине. В результате российские предприятия Polymetal не смогли перечислять дивиденды материнской компании, а она сама – выплачивать дивиденды акционерам-резидентам (санкции ЕС действуют в том числе против Национального расчетного депозитария России).

Акционеры Polymetal одобрили редомициляцию на внеочередном общем собрании 30 мая 2023 г. В дальнейшем рассматривается разделение компании на две самостоятельные по страновому признаку. Крупнейшими акционерами Polymetal являются Александр Несис с партнерами (через группу ИСТ владеют 23,9% акций). В свободном обращении находятся 75,2% акций.

Производство Polymetal в I квартале 2023 г. составило 345 000 унций золотого эквивалента, снизившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка в январе – марте 2023 г. выросла на 19% в сравнении год к году до $733 млн.

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