Polymetal сдвинул сроки переезда в Казахстан

Ранее компания планировала завершить редомициляцию 17 июля. В этот день она должна была получить согласие от комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг на продолжение деятельности в центре (акции компании уже торгуются на бирже МФЦА). Также 17 июля Polymetal ожидал безусловного согласия и сертификата от регистратора компаний Джерси на то, чтобы продолжать деятельность в другой юрисдикции. К этому сроку компания должна был подать и запрос в управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании и/или на Лондонскую фондовую биржу (LSE) о приостановке торгов на бирже, где сейчас обращаются акции Polymetal.