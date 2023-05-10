Polymetal предложил акционерам одобрить переезд компании в Казахстан

В 2022 г. Polymetal сообщал, что из-за сложностей с поставкой оборудования отложил на неопределенный срок реализацию проекта Тихоокеанского гидрометаллургического комбината (АГМК-3) рядом с морским портом Советская гавань в Хабаровском крае, при этом компания изучает возможность его переноса в Казахстан. В презентации для инвесторов в январе 2023 г. говорилось, что решение по Казахстану планируется принять во второй половине 2024 г. с возможным запуском проекта в 2028 г. Сумма инвестиций – $730 млн, мощность переработки – 250 000-300 000 т руды в год. На вебкасте 10 мая Несис говорил о комбинате в Казахстане как об одобренном проекте. Polymetal ведет добычу золота на месторождениях Кызыл, Варваринское и Комаровское в Казахстане.