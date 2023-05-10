Polymetal предложил акционерам одобрить переезд компании в Казахстан

Polymetal предложил акционерам одобрить переезд компании в КазахстанКомпания заручилась поддержкой местных властей, подтвердив планы по инвестициям в стране
Крупнейший российский производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков Polymetal 30 мая проведет собрание акционеров по вопросу редомициляции с острова Джерси в финансовый хаб Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане. Об этом компания сообщила в среду, 10 мая.
В дальнейшем рассматривается разделение компании, ведущей добычу в России и Казахстане, на две самостоятельные по страновому признаку. Крупнейшими акционерами Polymetal являются Александр Несис с партнерами (через группу ИСТ владеют 23,9% акций). В свободном обращении 75,2% акций.
«Мы выполнили довольно непростую работу, стараясь убедить казахских партнеров нас принять», – признался на вебкасте для инвесторов 10 мая главный исполнительный директор компании Виталий Несис. Казахстан очень хорошо понимает санкции в отношении России и местные юристы очень внимательно просчитали потенциальные санкции в случае редомициляции Polymetal туда, пояснил он.
В итоге одним из аргументов в пользу перерегистрации компании в этой стране стало обещание построить там гидрометаллургический комбинат. «Политическая поддержка, которую мы получили у самых верхних слоев казахских властей, была по крайней мере частично обусловлена тем, что мы пообещали инвестировать в Казахстане», – сказал Несис.
В 2022 г. Polymetal сообщал, что из-за сложностей с поставкой оборудования отложил на неопределенный срок реализацию проекта Тихоокеанского гидрометаллургического комбината (АГМК-3) рядом с морским портом Советская гавань в Хабаровском крае, при этом компания изучает возможность его переноса в Казахстан. В презентации для инвесторов в январе 2023 г. говорилось, что решение по Казахстану планируется принять во второй половине 2024 г. с возможным запуском проекта в 2028 г. Сумма инвестиций – $730 млн, мощность переработки – 250 000-300 000 т руды в год. На вебкасте 10 мая Несис говорил о комбинате в Казахстане как об одобренном проекте. Polymetal ведет добычу золота на месторождениях Кызыл, Варваринское и Комаровское в Казахстане.
Polymetal впервые заявил о том, что «изучает возможность разделения структуры владения активами в зависимости от юрисдикции», в конце марта 2022 г. В июле Несис говорил, что Polymetal рассматривает три варианта изменения структуры группы – продажу российских активов третьей стороне, выкуп российских активов менеджментом и их выделение в отдельную компанию. Вариант с продажей активов, который рассматривался менеджментом как основной, оказался невозможным после подписания указа президента в августе 2022 г., который прямо запрещает продажу нерезидентами из недружественных стран активов в ряде секторов, включая добычу золота, без спецразрешения главы государства.
Остров Джерси попал в список недружественных России юрисдикций из-за санкций, введенных после начала СВО на Украине. В результате российские предприятия не смогли перечислять дивиденды материнской компании, а она сама – выплачивать дивиденды акционерам-резидентам (санкции ЕС действуют в том числе против Национального расчетного депозитария РФ).
В июне 2022 г. ЕС ввел санкции против НРД. В результате акционеры Polymetal, которые хранят там свои акции, потеряли возможность получать дивиденды и участвовать в принятии корпоративных решений. Долю таких акционеров Polymetal оценивает примерно в 22% уставного капитала.
В результате редомициляции акции Polymetal не будут соответствовать основным требованиям торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE), где они сейчас торгуются. Поэтому после завершения процесса планируется прекращение листинга, после этого основной листинг компании будет на бирже МФЦА – AIX, где ее акции уже торгуются.
Сохранить текущий премиальный листинг своих обыкновенных акций на LSE после перерегистрации Polymetal не сможет – руководствуясь санкциями ЕС из девятого пакета депозитарий отказал золотодобытчику в премиальном листинге через выпуск новых ГДР для новой казахстанской компании. «Риск катастрофических контрсанкций в России перевешивают возможные неудобства спланированной в относительно спешном порядке редомициляции», – пояснил инвесторам и акционерам Несис.
По его словам, в случае успешной редомициляции вероятность выплаты дивидендов на горизонте одного года «материальна, но не более 50%». Однако окончательное решение также будет зависеть от финансовых результатов компании за первое полугодие 2023 г., курса рубля и цены на золото, подытожил он.
Производство Polymetal в I квартале 2023 г. составило 345 000 унций золотого эквивалента, снизившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка в январе - марте 2023 г. выросла на 19% в сравнении год к году до $733 млн.
Из-за отсутствия «надежных каналов экспорта и возможностей сбыта на внутреннем рынке» компания в прошлом году накопила большие запасы нереализованных слитков. Об этом Polymetal заявлял в июне прошлого года. На конец I квартала 2023 г., по словам Несиса, запасы слитков у компании составляли около 100 000 унций золотого эквивалента, концентрата – около 120 000-130 000 унций золотого эквивалента.
По словам Несиса, большую часть своей продукции в слитках компания сейчас продает в России – розничным покупателям, ювелирам и инвесторам. «Местные дисконты значительно сократились – они приближались к 10% полгода назад, сейчас дисконты в России в основном меньше 1%», – пояснил Несис.
Комментируя экспорт золотосодержащего концентрата в Китай, Несис назвал его, «возможно, самым срочным операционным вызовом, который сейчас решает менеджмент Polymetal». «Проблема с реализацией концентрата сейчас том, что российская железная дорога забита углем, который двигается на восток», – отметил он.
По мнению старшего аналитика инвестиционного банка «Синара» по металлургии и добыче Дмитрия Смолина, представленный план редомициляции приведет к положительной переоценке стоимости акций Polymetal за счет снижения санкционных рисков и возобновления выплаты дивидендов. Основной риск, на взгляд Смолина, в том, что есть вероятность неодобрения акционерами редомициляции. Как поясняет аналитик, часть западных инвесторов из Великобритании и ЕС не имеют возможности владеть акциями Polymetal из Казахстана и могут не поддержать планируемый переезд.
Руководитель отдела аналитики ресурсных секторов «Ренессанс капитала» Борис Синицын отмечает, что не все текущие акционеры, в основном на LSE, могут или хотят изменять западную финансовую инфраструктуру на казахскую, но это потребуется в любом случае после переезда головной в Казахстан, рассуждает он. Кроме того, после ухода с Лондонской биржи и редомициляции у компании останутся такие вызовы, как низкая ликвидность акций в Казахстане и восстановление прав российских акционеров, которые хранят свои акции Polymetal в НРД.