Продажи кардиологических препаратов выросли на 16% к уровню 2021 года

Увеличение продаж лекарств, которые назначают пациентам при заболеваниях сердца, в этом году подтвердили и другие игроки, занимающиеся реализацией таких препаратов. К примеру, по данным маркетплейса «Здравсити», в период с января по май 2023 г. относительно тех же месяцев 2021 г. рост продаж средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний составил 17% в рублевом выражении и 41% – в натуральном, сообщил генеральный директор сервиса Борис Попов. Абсолютных значений он не предоставил. В «Ютеке» в первые пять месяцев реализация кардиологических препаратов выросла на 282 млн руб., т. е. на 684% больше, чем в 2021 г., рассказал генеральный директор интернет-аптеки Кирилл Якобенко. В «Аптечной сети 36,6» количество проданных упаковок лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний за тот же период выросло на 7% до 6,5 млн шт.