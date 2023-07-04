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Продажи кардиологических препаратов выросли на 16% к уровню 2021 года

Эксперты связывают это с ростом цен на такие лекарства
Анастасия Ковалева
Freepik

Розничные продажи лекарственных средств от сердечно-сосудистых заболеваний за первые пять месяцев 2023 г. в денежном выражении выросли на 16% до 83,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого, 2021 года. Такие данные «Ведомостям» предоставила аналитическая компания DSM Group. Сравнивать эти показатели с первыми пятью месяцами 2022 г. как DSM Group, так и другие участники рынка считают «некорректным» из-за ажиотажного спроса после начала СВО на Украине (тогда с января по май было реализовано кардиологических препаратов на 94 млрд руб.).

Увеличение продаж лекарств, которые назначают пациентам при заболеваниях сердца, в этом году подтвердили и другие игроки, занимающиеся реализацией таких препаратов. К примеру, по данным маркетплейса «Здравсити», в период с января по май 2023 г. относительно тех же месяцев 2021 г. рост продаж средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний составил 17% в рублевом выражении и 41% – в натуральном, сообщил генеральный директор сервиса Борис Попов. Абсолютных значений он не предоставил. В «Ютеке» в первые пять месяцев реализация кардиологических препаратов выросла на 282 млн руб., т. е. на 684% больше, чем в 2021 г., рассказал генеральный директор интернет-аптеки Кирилл Якобенко. В «Аптечной сети 36,6» количество проданных упаковок лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний за тот же период выросло на 7% до 6,5 млн шт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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