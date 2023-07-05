Экспорт рыбной муки и рыбьего жира хотят ограничить

Предложение было направлено в рамках подготовки к заседанию правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса, которое должно было пройти 4 июля. Провести его поручила зампред правительства Виктория Абрамченко. Ее представитель передал, что заседание состоится 18 июля, но в повестке пока нет вопроса об ограничении экспорта муки и рыбы. «Он может быть поднят в инициативном порядке», – добавил собеседник. Какие именно ограничения предлагает ввести «Росрыбхоз», в его письме не указано. На запрос «Ведомостей» в ассоциации не ответили.