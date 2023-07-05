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Экспорт рыбной муки и рыбьего жира хотят ограничить

Рыборазводные компании пожаловались на дефицит сырья для производства кормов
Алексей Полухин
Дефицит сырья на внутреннем рынке не позволяет нарастить производство кормов для аквакультуры / «INARCTICA»

Ассоциация «Росрыбхоз», объединяющая компании, специализирующиеся на выращивании рыбы, предлагает «установить ограничительные барьеры» для экспорта рыбной муки и рыбьего жира. С такой инициативой обратился председатель правления объединения Василий Глущенко к директору департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства Минсельхоза Евгению Кацу в письме от 16 июня. Его копия есть в распоряжении «Ведомостей», в министерстве получение документа подтвердили.

Предложение было направлено в рамках подготовки к заседанию правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса, которое должно было пройти 4 июля. Провести его поручила зампред правительства Виктория Абрамченко. Ее представитель передал, что заседание состоится 18 июля, но в повестке пока нет вопроса об ограничении экспорта муки и рыбы. «Он может быть поднят в инициативном порядке», – добавил собеседник. Какие именно ограничения предлагает ввести «Росрыбхоз», в его письме не указано. На запрос «Ведомостей» в ассоциации не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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