Экспорт рыбной муки и рыбьего жира хотят ограничить

Экспорт рыбной муки и рыбьего жира хотят ограничитьРыборазводные компании пожаловались на дефицит сырья для производства кормов
Ассоциация «Росрыбхоз», объединяющая компании, специализирующиеся на выращивании рыбы, предлагает «установить ограничительные барьеры» для экспорта рыбной муки и рыбьего жира. С такой инициативой обратился председатель правления объединения Василий Глущенко к директору департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства Минсельхоза Евгению Кацу в письме от 16 июня. Его копия есть в распоряжении «Ведомостей», в министерстве получение документа подтвердили.
Предложение было направлено в рамках подготовки к заседанию правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса, которое должно было пройти 4 июля. Провести его поручила зампред правительства Виктория Абрамченко. Ее представитель передал, что заседание состоится 18 июля, но в повестке пока нет вопроса об ограничении экспорта муки и рыбы. «Он может быть поднят в инициативном порядке», – добавил собеседник. Какие именно ограничения предлагает ввести «Росрыбхоз», в его письме не указано. На запрос «Ведомостей» в ассоциации не ответили.