Минздрав предложил включать в стоимость платных медуслуг затраты по ОМС

Минздрав предложил включать в стоимость платных медуслуг затраты по ОМСЭто может привести к их удорожанию на 7–20%
В стоимость платного медицинского сервиса госучреждений могут быть включены затраты на оказание аналогичных услуг по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС). С таким предложением Минздрав обратился к зампреду правительства России Татьяне Голиковой. «Ведомости» ознакомились с его копией. Представитель правительства отказался комментировать «внутриведомственную переписку», так же поступили в аппарате Голиковой. Запрос в Минздрав остался без ответа. Подлинность документа подтвердил источник, близкий к министерству.
По мнению президента Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций Ильи Шилькрота, инициатива регулятора связана с тем, что госмедорганизации используют средства ОМС для покрытия расходов на оказание платных услуг (например, в части обслуживания оборудования), занижая тем самым стоимость последних. Предложенная схема похожа на практику перекрестного субсидирования в сфере медобслуживания, пояснил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.