Минздрав предложил включать в стоимость платных медуслуг затраты по ОМС

В стоимость платного медицинского сервиса госучреждений могут быть включены затраты на оказание аналогичных услуг по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС). С таким предложением Минздрав обратился к зампреду правительства России Татьяне Голиковой. «Ведомости» ознакомились с его копией. Представитель правительства отказался комментировать «внутриведомственную переписку», так же поступили в аппарате Голиковой. Запрос в Минздрав остался без ответа. Подлинность документа подтвердил источник, близкий к министерству.