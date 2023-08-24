Владелец девелопера Sminex Алексей Тулупов может приобрести производителя хлеба «Дарница»Ранее его холдинг уже выкупил активы финской Fazer и российской компании «Волжский пекарь»
Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство московского булочно-кондитерского холдинга (БКХ) «Коломенский» о приобретении производителя хлеба ГК «Дарница». Представитель девелопера Sminex, основатель которого Алексей Тулупов владеет БКХ «Коломенский», отказался от комментариев. Запрос в «Дарницу» остался без ответа.
БКХ «Коломенский» называет себя лидером российского рынка хлебобулочных изделий. Он выпускает продукцию под брендами «Коломенское», «Шоколадница» и проч. В 2022 г. выручка комбината составила 19,44 млрд руб. (+36% год к году), а чистая прибыль – 1,36 млрд руб. (+76%), по данным «Контурфокуса». Компания в последнее время активно скупает хлебопекарные активы. Так, в апреле 2022 г. она стала владельцем российского бизнеса финской Fazer. Речь идет о трех заводах в Санкт-Петербурге и одном в Москве. Сумма сделки оценивалась в 4 млрд руб. Спустя несколько месяцев БКХ «Коломенский» купил крупнейшего по обороту в Тверской области производителя хлеба «Волжский пекарь».