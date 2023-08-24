Владелец девелопера Sminex Алексей Тулупов может приобрести производителя хлеба «Дарница»

БКХ «Коломенский» называет себя лидером российского рынка хлебобулочных изделий. Он выпускает продукцию под брендами «Коломенское», «Шоколадница» и проч. В 2022 г. выручка комбината составила 19,44 млрд руб. (+36% год к году), а чистая прибыль – 1,36 млрд руб. (+76%), по данным «Контурфокуса». Компания в последнее время активно скупает хлебопекарные активы. Так, в апреле 2022 г. она стала владельцем российского бизнеса финской Fazer. Речь идет о трех заводах в Санкт-Петербурге и одном в Москве. Сумма сделки оценивалась в 4 млрд руб. Спустя несколько месяцев БКХ «Коломенский» купил крупнейшего по обороту в Тверской области производителя хлеба «Волжский пекарь».