Производители молочной продукции фиксируют существенное снижение запасов

В нем сказано, что запасы сливочного масла на конец июля (более свежие данные отсутствуют) были ниже на 22% (до 20 000 т) по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. На конец мая разрыв был менее заметным – 12%. Сухой сыворотки у молочников осталось 18 000 т. А это на 2% меньше, чем было в июле 2022 г. Но в мае ее было на 47% больше, чем годом ранее.