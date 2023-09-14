Производители молочной продукции фиксируют существенное снижение запасов

Производители молочной продукции фиксируют существенное снижение запасовЭто связано в том числе с восстановлением спроса на такие товары
Отраслевое объединение «Союзмолоко» (в него входит более 300 производителей и переработчиков молока) зафиксировало снижение запасов продукции на складах различных предприятий. Об этом говорится в аналитическом обзоре ассоциации за август 2023 г. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей».
В нем сказано, что запасы сливочного масла на конец июля (более свежие данные отсутствуют) были ниже на 22% (до 20 000 т) по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. На конец мая разрыв был менее заметным – 12%. Сухой сыворотки у молочников осталось 18 000 т. А это на 2% меньше, чем было в июле 2022 г. Но в мае ее было на 47% больше, чем годом ранее.
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