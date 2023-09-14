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Производители молочной продукции фиксируют существенное снижение запасов

Это связано в том числе с восстановлением спроса на такие товары
Алексей Полухин
Максим Стулов / Ведомости

Отраслевое объединение «Союзмолоко» (в него входит более 300 производителей и переработчиков молока) зафиксировало снижение запасов продукции на складах различных предприятий. Об этом говорится в аналитическом обзоре ассоциации за август 2023 г. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей».

В нем сказано, что запасы сливочного масла на конец июля (более свежие данные отсутствуют) были ниже на 22% (до 20 000 т) по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. На конец мая разрыв был менее заметным – 12%. Сухой сыворотки у молочников осталось 18 000 т. А это на 2% меньше, чем было в июле 2022 г. Но в мае ее было на 47% больше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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