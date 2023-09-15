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Россия в 2023 году продала в США фанеры на $50 млн

Экспортные цены на американском рынке все еще привлекательны
Дарья Савенкова
Владимир Смирнов / ТАСС

Российские лесопромышленники в январе – июле 2023 г. продолжили поставлять фанеру в США, несмотря на установленный еще в прошлом году американцами заградительный уровень импортной пошлины в 50%. Как следует из данных Lesprom Analytics, с которыми ознакомились «Ведомости», за семь месяцев в Штаты из нашей страны было экспортировано 89 000 куб. м. Это на 65,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

В денежном выражении поставки год к году сократились на 76,8% до $52 млн. Средняя экспортная цена поставок на рынок США в первые семь месяцев также снизилась относительного того же периода 2022 г. – на 32% до $584/куб. м. До введения санкций из-за СВО на Украине в 2021 г. Россия занимала 5-е место по объемам поставок фанеры в США. Доля страны в общем объеме импорта составляла 7,4%. Всего за 2021 г. из России было отгружено на американский рынок 568 800 куб. м фанеры на $361,3 млн по средней цене $635/куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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