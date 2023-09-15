Россия в 2023 году продала в США фанеры на $50 млн

В денежном выражении поставки год к году сократились на 76,8% до $52 млн. Средняя экспортная цена поставок на рынок США в первые семь месяцев также снизилась относительного того же периода 2022 г. – на 32% до $584/куб. м. До введения санкций из-за СВО на Украине в 2021 г. Россия занимала 5-е место по объемам поставок фанеры в США. Доля страны в общем объеме импорта составляла 7,4%. Всего за 2021 г. из России было отгружено на американский рынок 568 800 куб. м фанеры на $361,3 млн по средней цене $635/куб. м.