Стали известны победители премии «Ведомости. Импульс»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем приветственном слове к участникам и организаторам «Ведомости. Импульс» отметил, что появление такой премии «очень своевременно», поскольку «в последние годы развитию инфраструктуры уделяется повышенное внимание». По его словам, правительством был разработан и внедрен ряд инструментов, которые поддерживают строительство и рекнострукцию объектов «именно там, где они больше всего нужны» и позволяют регионам выбрать комфортный для них финансовый механизм. По мнению вице-премьера, многое уже было сделано и можно «говорить результатах и оценивать проведенную работу».