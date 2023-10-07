Стали известны победители премии «Ведомости. Импульс»В ней участвовали 57 инфраструктурных проектов из разных регионов России
В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) «Ведомости. Импульс».
На соискание премии были выдвинуты 57 региональных и межрегиональных инфраструктурных проекта на основе ГЧП – они реализуются в сферах дорожного строительства, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, социальной инфраструктуры, коммунальных услуг. Генеральным партнером премии выступил Газпромбанк.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем приветственном слове к участникам и организаторам «Ведомости. Импульс» отметил, что появление такой премии «очень своевременно», поскольку «в последние годы развитию инфраструктуры уделяется повышенное внимание». По его словам, правительством был разработан и внедрен ряд инструментов, которые поддерживают строительство и рекнострукцию объектов «именно там, где они больше всего нужны» и позволяют регионам выбрать комфортный для них финансовый механизм. По мнению вице-премьера, многое уже было сделано и можно «говорить результатах и оценивать проведенную работу».
«Все участники, чьи заявки были рассмотрены жюри, уже продемонстрировали, что не боятся трудностей и готовы шаг за шагом реализовывать нужные и важные для нашей страны проекты. Школы, дороги, медцентры, объекты коммунальной, спортивной, транспортной инфраструктуры – это то, без чего сегодня невозможна качественная жизнь россиян», – отметил Хуснуллин.
Министр экономического развития России Максим Решетников в своем приветственном слове отметил, что институт ГЧП за годы существования показал свою эффективность во взаимодействии власти и бизнеса – благодаря ему возводятся дороги, аэропорты, морские суда, объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта, промышленная и ИТ-инфраструктура.
«Многие годы газета «Ведомости» уделяет большое внимание реализации инфраструктурных проектов. И впервые проводит уникальный конкурс. Уверен, что он станет важным событием, поможет определить лучших из лучших в сфере государственно-частного партнерства. И, конечно, отметить самые успешные компании», – считает министр.
По мнению Решетникова, вручение премии специалистам из разных субъектов страны является «знаковым», поскольку «рост экономики, рост инвестиций, в первую очередь, обеспечивается за счет активной работы региональных команд». Он также добавил, что стать лауреатом независимой премии – «это признание профессионализма, настоящий знак качества».
Экспертное жюри проводило оценку проектов на основе многофакторной методологии расчетов, учитывающей в том числе разные стадии реализации проектов, отраслевую специфику, а также общую экономическую ситуацию оцениваемого периода.
По итогам оценки представленных проектов лауреатами первой ежегодной премии «Ведомости. Импульс» в номинации «Лучшее начало» стали:
– Дорожное строительство – проектирование, строительство и эксплуатация на платной основе автомобильной дороги «Северный обход Омска»;
– Транспортная инфраструктура – создание и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры наземного городского электрического транспорта общего пользования в Краснодаре;
– Здравоохранение – концессионное соглашение в отношении создания онкологического центра в Перми и его последующей эксплуатации для оказания медицинской помощи, в том числе в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Пермском крае;
– Социальная инфраструктура – универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в Нижнем Новгороде;
– Коммунальные услуги – создание и реконструкция систем и объектов водоснабжения и водоотведения Барнаула и Ленинского района города;
– Промышленная инфраструктура – реконструкция и модернизация объектов нефтебазового хозяйства на территории республики Саха.
В номинации «Финансовое закрытие» лауреатами премии «Ведомости. Импульс» стали:
– Дорожное строительство – создание и эксплуатация автомобильной дороги «строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай»;
– Транспортная инфраструктура – создание и эксплуатация имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в Нижнем Новгороде;
– Социальная инфраструктура – строительство объектов образования в Магадане в рамках застройки жилищного комплекса «Гороховое поле»;
– Коммунальные услуги – концессионное соглашение в отношении объектов системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения Кирова.
В номинации «Запуск года» лауреатами премии «Ведомости. Импульс» признаны:
– Транспортная инфраструктура – проектирование, строительство, реконструкция и использование (эксплуатация) аэропортового комплекса в Новом Уренгое;
– Социальная инфраструктура – строительство и эксплуатация многофункционального спортивного комплекса «Арена» в Омске;
– Коммунальные услуги – концессионное соглашение о создании межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Магнитогорского кластера. Полигон захоронения с мусоросортировочным комплексом.
Организаторы также учредили специальные номинации премии «Ведомости. Импульс». В номинации «Драйвер развития» за реализацию крупнейших инфраструктурных проектов федерального масштаба награждена Группа компаний «Нацпроектстрой», в номинации «Инвестиции в будущее» за вклад в будущее России отмечен межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области, в номинации «Качество жизни» приз вручен проекту создания и использования (эксплуатации) объекта – трамвайной сети по маршруту «Ст. м. «Купчино» – пос. Шушары – Славянка» на территории Санкт-Петербурга, в номинации «Развитие территорий» – мэрия Москвы.
Премия «Ведомости. Импульс» – независимая премия в области реализации инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства в российских регионах. Учреждена деловым изданием «Ведомости». Награды вручают за развитие региональной и межрегиональной инфраструктуры и ГЧП, реализацию наиболее социально значимых отечественных инфраструктурных проектов. Цель премии – привлечь внимание к реализации инфраструктурных проектов на основе ГЧП и выявить лучшие российские практики.