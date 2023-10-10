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Мораторий на проверки продавцов табачной и алкогольной продукции могут отменить

Такая мера должна помочь справиться с контрафактом
Анастасия Ковалева
Максим Стулов / Ведомости

Правительство России поручило Минэкономразвития проработать вопрос о возобновлении проверок компаний, которые занимаются реализацией алкогольной и табачной продукции. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель кабмина. В Минэке на вопросы по существу не ответили, сообщив лишь, что сам мораторий изначально не предусматривал полного отказа от проверок.

С самой инициативой принять такие меры обратился депутат Госдумы и заместитель руководителя межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз Султан Хамзаев. Его письмо в правительство есть в распоряжении редакции. В нем он отмечает, что некачественная алкогольная и табачная продукция может нанести вред здоровью потребителя. В частности, в июне в регионах Центральной России (Самарской, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской, Курганской областях, а также Чувашии и Удмуртии) произошли случаи массового отравления алкогольными напитками марки «Мистер Сидр». В итоге пострадало 106 человек. В связи с этим Хамзаев считает, что необходимо вернуть проверки и другие надзорные мероприятия в отношении организаций, торгующих табаком и этиловым спиртом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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