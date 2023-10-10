Мораторий на проверки продавцов табачной и алкогольной продукции могут отменить

С самой инициативой принять такие меры обратился депутат Госдумы и заместитель руководителя межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз Султан Хамзаев. Его письмо в правительство есть в распоряжении редакции. В нем он отмечает, что некачественная алкогольная и табачная продукция может нанести вред здоровью потребителя. В частности, в июне в регионах Центральной России (Самарской, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской, Курганской областях, а также Чувашии и Удмуртии) произошли случаи массового отравления алкогольными напитками марки «Мистер Сидр». В итоге пострадало 106 человек. В связи с этим Хамзаев считает, что необходимо вернуть проверки и другие надзорные мероприятия в отношении организаций, торгующих табаком и этиловым спиртом.