США приостановили санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы

США приостановили санкции против нефтегазового сектора ВенесуэлыЭто может сдержать рост мировых цен на нефть до конца года
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) 19 октября (18 октября по восточному североамериканскому времени) выдало четыре генеральные лицензии, приостановившие действие части санкций в отношении Венесуэлы, в том числе касающихся ее нефтегазового и золотодобывающего секторов. Как следует из сообщения минфина, это сделано в ответ на подписание 17 октября соглашения о дорожной карте выборов 2024 г. между оппозиционной «Унитарной платформой Венесуэлы» и представителями венесуэльского лидера Николаса Мадуро, которого Вашингтон с 2019 г. не признает легитимным президентом страны.
США на шесть месяцев разрешили операции с участием нефтегазового сектора Венесуэлы, лицензия будет продлена «только в том случае, если Венесуэла выполнит свои обязательства в соответствии с дорожной картой выборов, а также обязательства в отношении тех, кто незаконно задержан».