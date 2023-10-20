США приостановили санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) 19 октября (18 октября по восточному североамериканскому времени) выдало четыре генеральные лицензии, приостановившие действие части санкций в отношении Венесуэлы, в том числе касающихся ее нефтегазового и золотодобывающего секторов. Как следует из сообщения минфина, это сделано в ответ на подписание 17 октября соглашения о дорожной карте выборов 2024 г. между оппозиционной «Унитарной платформой Венесуэлы» и представителями венесуэльского лидера Николаса Мадуро, которого Вашингтон с 2019 г. не признает легитимным президентом страны.