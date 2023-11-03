Вкус салата «Цезарь» может измениться

Российский общепит столкнулся с дефицитом консервированного анчоуса, о чем «Ведомостям» рассказали два ресторатора и один представитель крупной торговой сети. Они напоминают, что эта рыба используется как закуска, ее также применяют в качестве одного из ингредиентов соуса для популярного салата «Цезарь». О нехватке анчоуса для соусов говорит и бренд-шеф «Якитории» Станислав Бахаровский. По его словам, для «Цезаря» этот продукт закупали в основном в Италии, но с августа 2023 г. в нашей стране действует временный запрет на импорт рыбной продукции из недружественных стран. Сейчас у поставщиков раскупают остатки такой продукции, они практически исчерпаны, добавляют два ресторатора. Их слова подтверждает и основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.