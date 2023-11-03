Михельсон заявил о зависимости мирового рынка от новых СПГ-проектов в России

По оценке «Новатэка», мировой спрос на СПГ к 2030 г. достигнет 750-800 млрд куб. м (то есть вырастет в 1,4-1,5 раза к текущему уровню. – «Ведомости»). Потребление газа в Европе, по словам Михельсона, увеличится на 30 млрд куб. м до 190 млрд куб. м в год, а в Азии – на 200 млрд куб. м. В частности, спрос будет расти в Китае, где уже работают 28 приемных СПГ-терминалов общей мощностью около 180 млрд куб. м в год, а также в Индии, мощность терминалов в которой достигнет 80 млрд куб. м в 2024 г., уточнил Михельсон. По его словам, также прогнозируется рост потребления СПГ в Индонезии и Пакистане.