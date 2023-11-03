Михельсон заявил о зависимости мирового рынка от новых СПГ-проектов в России

Михельсон заявил о зависимости мирового рынка от новых СПГ-проектов в РоссииКонкуренция будет расти, но российский СПГ выигрывает из-за низкой себестоимости
Рост спроса на газ в мире может быть обеспечен только за счет новых проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в трех странах – России, Катаре и США. Об этом заявил 3 ноября в ходе XVI Евразийского экономического форума в Самарканде председатель правления, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. По его словам, «более 70% сжижения в мире» планируется именно на основе запасов этих трех стран.
Мировое потребление газа, по словам Михельсона, составляет порядка 4 трлн куб. м в год, из них на экспортные поставки приходится 1,2 трлн куб. м (650 млрд куб. м – по трубопроводам, 550 млрд куб. – в виде СПГ). При этом СПГ обеспечивает 2/3 прироста спроса на газ, который в среднем составляет 2%.
По оценке «Новатэка», мировой спрос на СПГ к 2030 г. достигнет 750-800 млрд куб. м (то есть вырастет в 1,4-1,5 раза к текущему уровню. – «Ведомости»). Потребление газа в Европе, по словам Михельсона, увеличится на 30 млрд куб. м до 190 млрд куб. м в год, а в Азии – на 200 млрд куб. м. В частности, спрос будет расти в Китае, где уже работают 28 приемных СПГ-терминалов общей мощностью около 180 млрд куб. м в год, а также в Индии, мощность терминалов в которой достигнет 80 млрд куб. м в 2024 г., уточнил Михельсон. По его словам, также прогнозируется рост потребления СПГ в Индонезии и Пакистане.
В прошлом году Россия занимала четвертое место в мире по объему экспорта СПГ: ее доля составляла 8,2%, следует из данных Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL). В тройку лидеров вошли Катар (20,3% рынка, или 79 млн т), Австралия (20,2%, или 78,5 млн т) и США (19,4%, или 75,4 млн т).
Михельсон подчеркнул, что потенциал ресурсной базы Катара «уже реализуется в полной мере», а европейские компании заключают контракты на поставку газа из этой страны со сроком окончания за пределом 2050 г. В октябре с Катаром заключила контракт на 27 лет итальянская Eni. Компания будет с 2026 г. получать 1 млн т СПГ в год. До этого долгосрочные контракты на катарский СПГ получили британская Shell и французская Totalenergies – по 3,5 млн т в год.
Газ из США значительно дороже, так как доля сланцевого газа в структуре добычи страны достигла 79%, заметил Михельсон. «В этих условиях важнейшей ресурсной базой становится российская <…> Мы должны вводить новые проекты», – подытожил он.
Власти России планируют рост доли страны на рынке СПГ до 30% к 2035 г. с текущих 7%, говорил первый замминистра энергетики Павел Сорокин 31 октября в ходе Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2023). Такой план рассматривается при подготовке энергостратегии России до 2050 г. В 2022 г. производство сжиженного газа, по данным Минэнерго, выросло на 3,6% к 2021 г. до 31,3 млн т. В действующей энергостратегии до 2035 г. предполагается, что выпуск СПГ в России должен вырасти до 100 млн т к 2030 г. и 140 млн – к 2035 г.
Для реализации этих планов к 2035 г. должно быть запущено около 20 крупно- и среднетоннажных СПГ-заводов. Сейчас действуют два крупнотоннажных проекта – завод «Ямал СПГ» «Новатэка» (проектная мощность – 16,5 млн т в год) и «Сахалин-2» (9,6 млн т), подконтрольный «Газпрому». Среднетоннажный завод «Криогаз-Высоцк» (СП «Новатэка» и «Газпромбанка») выпускает 660 000 т СПГ в год, а «КСПГ Портовая» «Газпрома» – 1,5 млн т.
В конце 2023 – начале 2024 г. планируется запуск первой линии по сжижению газа на заводе «Арктик СПГ – 2» «Новатэка», вторая должна заработать в 2024 г., третья – в 2026 г. При этом США 2 ноября – накануне речи Михельсона на форуме в Самарканде – ввели новые санкции в отношении оператора проекта ООО «Арктик СПГ – 2», а ранее – в отношении его подрядчика ООО «Арктик Энерджис». Американским компаниям запрещено проводить сделки с «Арктик СПГ – 2», но лицензия OFAC (управление по контролю за иностранными активами минфина США) разрешает транзакции, необходимые для выхода из капитала и долговых обязательств компаний до 31 января 2024 г., если оплата поступит на заблокированный счет.
Также «Новатэк» планирует построить «Мурманский СПГ» мощностью 20,4 млн т в год.
По оценке Михельсона, ситуация с ценами на газ в мире должна стабилизироваться в 2026-2027 гг. «Нас это радует: будут низкие цены – и страны начнут пересматривать свои энергобалансы. Доля газа при нормальных ценах будет в приоритете», – считает бизнесмен.
Цены по $30-35 за МБТЕ (миллион британских тепловых единиц; эквивалентно $1071-1250 за 1000 куб. м. – «Ведомости»), которые сложились на газ в прошлом году, Михельсон назвал «безобразием».
Рост цен на газ в Европе начался в 2021 г., пика они достигли в марте 2022 г. после начала СВО на Украине. Тогда газовые котировки на хабе TTF в Нидерландах приближались к $3900 за 1000 куб. м. Затем в течение года цены снижались и в декабре опустились ниже $1000 за 1000 куб. м, выше с тех пор не поднимались. 3 ноября декабрьские фьючерсы на газ торговались в районе $540 за 1000 куб. м.
Прогноз «Новатэка» по спросу на газ близок к верхней части прогнозных диапазонов ведущих мировых агентств, отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Но он может не сбыться при сохранении высоких цен на газ, что сдерживает рост спроса, полагает он.
Кроме России, планы по увеличению производства СПГ, а также проекты в активной стадии есть у США (на 11 млн т), Катара (28 млн т), Австралии (10 млн т), Канады (14 млн т), Индонезии и Малайзии (суммарно на 7 млн т), напоминает руководитель аналитического центра компании «Яков и партнеры» Геннадий Масаков. Если цены на газ останутся на высоком уровне, все больше проектов будет переходить из статуса потенциальных в реализующиеся, поэтому рынок СПГ может оказаться в состоянии перепроизводства, предостерегает Кауфман.
«Конкуренция на рынке СПГ растет, хотя позиции «Новатэка» остаются сильными за счет низкой себестоимости», – уточняет Кауфман. По мнению Масакова, планы России на фоне остальных выглядят самыми амбициозными, однако отсутствие западных технологий может стать препятствием для их реализации. Эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов также считает, что расширение экспорта сжиженного газа из России будет зависеть от снятия запрета на поставки в страну криогенного оборудования.
По оценке Кауфмана, если расход газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы в отопительный сезон будет «среднестатистическим или ниже», то на 31 марта 2024 г. заполненность хранилищ в ЕС может оказаться близкой к рекорду. При таком сценарии аналитик ожидает нормализации цен на топливо, то есть их снижения хотя бы до $300 за 1000 куб. м.
Масаков не прогнозирует значительной волатильности цен в ближайшие три года при сохранении текущей геополитической ситуации. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к сокращению мирового предложения газа, считает он: на страны региона приходится около 16% мирового экспорта газа (152 млрд куб. м), большая часть из которого идет в азиатские страны и ЕС.