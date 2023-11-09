Московский арбитраж отказал в иске владельцу самарского ТЦ к H&M

Собственники торговых объектов пытаются компенсировать свои убытки и в спорах с другими иностранными ритейлерами. ООО «Парк развлечений» (владеет «Островом мечты») требует с Adidas почти 3,5 млрд руб., решение по этому делу еще не принято. В большинстве случаев арендатор и арендодатель договариваются в досудебном порядке на взаимовыгодных условиях, отмечает Бухарин. В качестве примера он приводит иск одной из структур фирмы «Виктор и Ко» к компании «Ре трейдинг» (владельцу брендов Reserved, Cropp и Mohito) на 500 млн руб. Стороны в итоге отказались от судебных разбирательств, напоминает он. Аналогичная ситуация сложилась и с исками владельцев других торговых центов к H&M, Inditex, Uniqlo и проч.