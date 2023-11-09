Московский арбитраж отказал в иске владельцу самарского ТЦ к H&M

Московский арбитраж отказал в иске владельцу самарского ТЦ к H&MИстец требовал с иностранной сети почти 300 млн рублей за расторжение договора аренды
Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск входящей в инвесткомпанию «Виктор и Ко» фирмы «Гудок» (владеет одноименным торговым центром в Самаре) к структуре шведского ритейлера H&M о взыскании с него 295,6 млн руб. Соответствующее решение он принял 7 ноября. Мотивировочная часть пока не опубликована, но из резолютивной части следует, что ООО «Гудок» должно перечислить оппоненту 572 494 руб. неосновательного обогащения. Представители сторон на запросы не ответили.
Владелец самарского «Гудка» обратился в суд с иском к H&M в феврале этого года. Компания требовала от ответчика выплатить ей 218 млн руб. убытков и 77 млн неосновательного обогащения в связи с приостановкой работы магазина шведского ритейлера в марте 2022 г. и досрочного расторжения договора аренды в августе прошлого года. H&M в свою очередь объявил об уходе из России, закрыв все 185 магазинов в стране.
Согласно материалам суда, договор аренды помещения был признан досрочно прекращенным по соглашению сторон, объясняет решение московского арбитража юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. Адвокат Forward Legal Данил Бухарин предполагает, что в договоре, скорее всего, была прописана возможность в любой момент отказаться от помещений. В этом случае у владельца торгового центра, по его мнению, вряд ли есть шансы на победу в апелляционной инстанции. Волкова также считает, что принятое решение, скорее всего, вступит в законную силу.
Владельцы торговых центров не в первый раз судятся с H&M. Ранее шведский ритейлер проиграл иск на 215 млн руб. собственнику развлекательного комплекса «Остров мечты». На данный момент это самая большая компенсация с ушедшего из России зарубежного ритейлера за расторжение договора аренды. Сама H&M оценивала расходы на сворачивание бизнеса в стране примерно в 2 млрд шведских крон (около 11 млрд руб.). А в «Infoline-аналитике» считали, что ее общие потери с учетом издержек на расторжение договоров аренды составили 45 млрд руб.
Собственники торговых объектов пытаются компенсировать свои убытки и в спорах с другими иностранными ритейлерами. ООО «Парк развлечений» (владеет «Островом мечты») требует с Adidas почти 3,5 млрд руб., решение по этому делу еще не принято. В большинстве случаев арендатор и арендодатель договариваются в досудебном порядке на взаимовыгодных условиях, отмечает Бухарин. В качестве примера он приводит иск одной из структур фирмы «Виктор и Ко» к компании «Ре трейдинг» (владельцу брендов Reserved, Cropp и Mohito) на 500 млн руб. Стороны в итоге отказались от судебных разбирательств, напоминает он. Аналогичная ситуация сложилась и с исками владельцев других торговых центов к H&M, Inditex, Uniqlo и проч.