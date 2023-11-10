Цены на ДСП начали расти на фоне пика производства мебели

Цены на ДСП начали расти на фоне пика производства мебелиАналитики ожидают возврата цен к докризисным уровням после Нового года
Стоимость древесно-стружечных (ДСП), древесно-волокнистых (ДВП) и других плит в России с середины 2023 г. по октябрь-ноябрь восстанавливалась после более чем годового падения. Об этом «Ведомостям» сообщили производители плит, мебели, а также аналитики.
Цены на древесные плиты в России падали с апреля 2022 г. до июня 2023 г., когда достигли дна, пояснил «Ведомостям» заместитель директора по реализации – начальник управления продаж Череповецкого фанерно-мебельного комбината (ЧФМК) Валерий Перхин. «Плитные предприятия работали на грани рентабельности», – отмечает он.
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