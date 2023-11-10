Цены на ДСП начали расти на фоне пика производства мебели

Стоимость древесно-стружечных (ДСП), древесно-волокнистых (ДВП) и других плит в России с середины 2023 г. по октябрь-ноябрь восстанавливалась после более чем годового падения. Об этом «Ведомостям» сообщили производители плит, мебели, а также аналитики.