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Сеть медицинских лабораторий «Лабквест» исследует домашних животных

Питомцы есть у 59% семей в России, что обеспечивает спрос на ветеринарные услуги
Анастасия Ковалева
Андрей Гордеев / Ведомости

Специализирующаяся на лабораторной диагностике сеть «Лабквест» собирается выйти на рынок ветеринарных услуг. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с ее планами. По его словам, для этих целей компания уже приобрела лабораторию в Санкт-Петербурге. Другие подробности он не уточнил. Согласно данным системы «Онлайн-патент», в начале ноября «Лабквест» действительно подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Наука на службе наших животных» и «Мы ответственны за тех, кого вы приручили». После завершения всех процедур они станут слоганами нового проекта сети, подтвердил представитель «Лабквеста». По его словам, забором биоматериалов займутся партнерские ветеринарные клиники, а проводить исследования будет уже собственная лаборатория «Лабквеста».

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов указывает, что для запуска одной ветеринарной лаборатории, закупки необходимого для нее оборудования, расходных материалов, а также найма сотрудников понадобится около 100 млн руб. Директор DSM Group Сергей Шуляк полагает, что вложения будут ниже – на уровне 50 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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