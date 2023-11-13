Сеть медицинских лабораторий «Лабквест» исследует домашних животных

Специализирующаяся на лабораторной диагностике сеть «Лабквест» собирается выйти на рынок ветеринарных услуг. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с ее планами. По его словам, для этих целей компания уже приобрела лабораторию в Санкт-Петербурге. Другие подробности он не уточнил. Согласно данным системы «Онлайн-патент», в начале ноября «Лабквест» действительно подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Наука на службе наших животных» и «Мы ответственны за тех, кого вы приручили». После завершения всех процедур они станут слоганами нового проекта сети, подтвердил представитель «Лабквеста». По его словам, забором биоматериалов займутся партнерские ветеринарные клиники, а проводить исследования будет уже собственная лаборатория «Лабквеста».