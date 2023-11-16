Ритейлер «Евроторг» судится с AB InBev Efes за бренд «Старый мельник»Сеть планирует выпускать под этим названием продукты питания
ООО «Евроторг», российская «дочка» крупнейшей белорусской продуктовой сети «Евроопт», подало в конце октября этого года в Суд по интеллектуальным правам иск к АО «АБ Инбев Эфес», следует из информации на сайте картотеки арбитражных дел. Там сказано, что ритейлер требует прекратить охрану товарных знаков «Старый мельник» в отношении 29-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), к которому относятся продукты питания: мясо, рыба, птица, молоко, сыры, масла, консервированные овощи и фрукты и т. д. Иск был принят к производству, ближайшее заседание назначено на 4 декабря. В «Евроопте» и AB InBev Efes отказались от комментариев. Источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон судебных разбирательств, говорит, что истец планирует выпускать в России под названием «Старый мельник» продукты питания, но AB InBev Efes после подачи иска предложила ему делать это по лицензии. Сейчас компании пытаются договориться.
«Старый мельник», по данным NielsenIQ, входит в топ-5 самых продаваемых марок пива (в натуральном выражении) за январь – сентябрь 2023 г. в России. Бренд уступает лишь «Балтике» и «Жигулевскому» (их разливает «Балтика»), а также Gold Mine Beer и Bud (производства AB InBev Efes). Абсолютные цифры аналитическая компания не приводит. В прошлом году (январь – сентябрь 2022 г.) «Старый мельник» был на одну позицию выше, уточняет его представитель. Независимый эксперт Алексей Небольсин оценивает долю этой марки на пивном рынке примерно в 2%. Эксперты компании «Градус» в 2022 г. говорили, что доля продаж бренда в российских торговых сетях (без учета несетевой торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса) составляет 4,3% в натуральном выражении. По данным Росалкогольтабакконтроля, всего в России в 2022 г. было произведено 802,5 млн дал пива, а продано 676,3 млн дал.