Ритейлер «Евроторг» судится с AB InBev Efes за бренд «Старый мельник»

ООО «Евроторг», российская «дочка» крупнейшей белорусской продуктовой сети «Евроопт», подало в конце октября этого года в Суд по интеллектуальным правам иск к АО «АБ Инбев Эфес», следует из информации на сайте картотеки арбитражных дел. Там сказано, что ритейлер требует прекратить охрану товарных знаков «Старый мельник» в отношении 29-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), к которому относятся продукты питания: мясо, рыба, птица, молоко, сыры, масла, консервированные овощи и фрукты и т. д. Иск был принят к производству, ближайшее заседание назначено на 4 декабря. В «Евроопте» и AB InBev Efes отказались от комментариев. Источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон судебных разбирательств, говорит, что истец планирует выпускать в России под названием «Старый мельник» продукты питания, но AB InBev Efes после подачи иска предложила ему делать это по лицензии. Сейчас компании пытаются договориться.