Московские власти систематизируют работу курьеров в столице

Московские власти систематизируют работу курьеров в столицеИх внешний вид, транспорт и порядок доступа к работе будут едиными для всех
Московские власти после консультаций с крупнейшими компаниями вводят единый стандарт работы курьеров в столице. Ближайшие месяцы будут посвящены развитию инфраструктуры сервисов, установлению единообразного подхода к транспорту и внешнему виду доставщика, вся информация о котором должна будет отражаться в его цифровом профиле.
В Москве запустили процесс систематизации работы курьерских сервисов. По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина «вместе с крупными компаниями доставки» власти города подготовили и утвердили единый стандарт работы московских курьерских служб, сообщил «Ведомостям» вице-мэр и руководитель дептранса Максим Ликсутов: «Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной».
Вопрос прорабатывался совместно с бизнесом. По словам собеседников «Ведомостей» в мэрии Москвы, решение предварительно было согласовано с крупнейшими курьерскими службами, такими как «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», Delivery Club, «Кухня на районе», «Самокат», «Сбермаркет» и др. Именно эти компании являются ключевыми на столичном рынке доставки, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
В их штате работает «несколько десятков тысяч сотрудников», отмечает эксперт. По словам Ликсутова, в Москве более 100 000 доставщиков на велосипедах и самокатах ежедневно выполняют до 500 000 заказов. Это плюс для городского транспортного комплекса, заявил вице-мэр: благодаря доставке таким способом снижается число поездок на личных авто.
Разработанный дептрансом стандарт подразумевает введение цифрового профиля курьера, разработку единых требований к транспортному средству и внешнему виду доставщиков, а также развитие соответствующей инфраструктуры города.
К примеру, процедура проверки личности будет похожа на аналогичную систему в такси. Каждый доставщик будет регистрироваться в системе АИС «Таксомотор», проходить проверку личности (потребуется также справка об отсутствии судимости) и подлинности документов; только после этого человека допустят до велосипеда или электросамоката.
Каждый сотрудник должен будет пройти обучающий курс на знание правил безопасного вождения на платформе Корпоративного университета транспортного комплекса Москвы. Без сдачи экзамена в допуске к работе курьеру также будет отказано.
Отдельное внимание уделят требованиям к транспортному средству и внешнему виду сотрудников. Они должны будут чисто и опрятно выглядеть, иметь надлежащую одежду и сумку сотрудника со светоотражающими элементами. В мэрии пояснили, что компании должны создавать сотрудникам «комфортные условия для работы»: «Курьеры должны быть обеспечены хорошей формой, безопасным транспортом и иметь комфортные условия труда и отдыха».
В стандарте делают акцент на безопасность поездок на электровелосипедах и электросамокатах (средствах индивидуальной мобильности, СИМ. – «Ведомости»). Дептранс считает, что СИМ для курьеров должны обладать теми же характеристиками, что и СИМ в столичном прокате. Они будут в обязательном порядке оснащены встроенным ограничителем скорости (до 25 км/ч), световозвращателями, передней фарой, задним фонарем, звуковым сигналом и укрупненным номерным знаком спереди и сзади. Световые приборы для удобства и безопасности будут включены в течение всего рабочего дня.
Отдельная опция – передача трека поездки, которая позволит следить за местоположением курьера, а СИМ обяжет автоматически сбрасывать скорость в медленных зонах до 5–15 км/ч.
Для простоты контроля доставщикам нужно будет повесить номерные знаки на сумки, с которыми они ездят на заказы. «Это позволит определять курьеров, когда они передвигаются пешим ходом и в момент передачи заказа, – пояснили в мэрии. – Номера на сумке должны быть крупными, чтобы хорошо считываться. Это позволит выявлять нарушения по городским камерам».
Помимо внешнего вида курьеров и безопасности их СИМ дептранс обещает создавать инфраструктуру для комфортного передвижения по городу. «Мы будем вводить велоинфраструктуру на популярных маршрутах, – пояснили в мэрии. – А еще вместе с компаниями доставки разрабатывать оптимальные, комфортные и безопасные маршруты для сокращения длительности поездки». Кроме того, уже разработаны требования к размещению дарксторов, которые будут обязаны обеспечить правильную парковку курьерских ТС.
Единый стандарт будет внедрен в три этапа – так бизнес сможет проще адаптироваться к новым требованиям, отметили в мэрии. Первый начнется с 15 мая, второй – с 1 октября, третий – с 1 мая 2025 г. Начнут работу с приведения в порядок внешнего вида курьеров. Позже всего будут внедрены требования, которые касаются транспорта, в частности автоматическое ограничение скорости СИМ и передача их местонахождения.