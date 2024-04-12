Московские власти систематизируют работу курьеров в столице

В стандарте делают акцент на безопасность поездок на электровелосипедах и электросамокатах (средствах индивидуальной мобильности, СИМ. – «Ведомости»). Дептранс считает, что СИМ для курьеров должны обладать теми же характеристиками, что и СИМ в столичном прокате. Они будут в обязательном порядке оснащены встроенным ограничителем скорости (до 25 км/ч), световозвращателями, передней фарой, задним фонарем, звуковым сигналом и укрупненным номерным знаком спереди и сзади. Световые приборы для удобства и безопасности будут включены в течение всего рабочего дня.