Сын основателя «Фармстандарта» получил долю в производителе вакцин «Нанолек»

«Нанолек» перешел к «К2 груп» в мае 2023 г., когда компания была перерегистрирована с Кипра в Россию. Фармкомпания была создана в 2011 г. сыном бывшего вице-премьера Виктора Христенко Владимиром и экс-депутатом Законодательного собрания Кировской области Михаилом Некрасовым. С 2012 г. производитель принадлежал кипрской Nanolek Holding Limited. Считается, что конечными бенефициарами с 2019 г. являлись президент «Нанолека» Владимир Христенко, генеральный директор Михаил Некрасов, а также их партнеры Евгений Вайнштейн и Андрей Реус. Христенко вышел из состава акционеров, затем покинул и пост президента компании, передав свою долю партнерам и менеджменту. А в феврале 2023 г. Христенко вместе с отцом Виктором и его супругой – вице-премьером Татьяной Голиковой попал в санкционный список Канады.