/ Бизнес

Сын основателя «Фармстандарта» получил долю в производителе вакцин «Нанолек»

Сумма сделки оценивается в 5 млрд рублей
Анастасия Ковалева
Галина Казакулова
Максим Стулов / Ведомости

Управляющие компании «Интеро инвест» Сергея Осташевича и «ДД Калита» Василия Кулькова получили по 25% долей в фармкомпании «Нанолек». Сделка была закрыта 15 апреля, по данным «СПАРК-Интерфакса». Заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ было подано еще 8 апреля. Оставшиеся 50% компании за собой сохранила «К2 груп», которая принадлежит председателю совета директоров «Нанолека» Антону Паку.

«Нанолек» перешел к «К2 груп» в мае 2023 г., когда компания была перерегистрирована с Кипра в Россию. Фармкомпания была создана в 2011 г. сыном бывшего вице-премьера Виктора Христенко Владимиром и экс-депутатом Законодательного собрания Кировской области Михаилом Некрасовым. С 2012 г. производитель принадлежал кипрской Nanolek Holding Limited. Считается, что конечными бенефициарами с 2019 г. являлись президент «Нанолека» Владимир Христенко, генеральный директор Михаил Некрасов, а также их партнеры Евгений Вайнштейн и Андрей Реус. Христенко вышел из состава акционеров, затем покинул и пост президента компании, передав свою долю партнерам и менеджменту. А в феврале 2023 г. Христенко вместе с отцом Виктором и его супругой – вице-премьером Татьяной Голиковой попал в санкционный список Канады.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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