Сын основателя «Фармстандарта» получил долю в производителе вакцин «Нанолек»Сумма сделки оценивается в 5 млрд рублей
Управляющие компании «Интеро инвест» Сергея Осташевича и «ДД Калита» Василия Кулькова получили по 25% долей в фармкомпании «Нанолек». Сделка была закрыта 15 апреля, по данным «СПАРК-Интерфакса». Заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ было подано еще 8 апреля. Оставшиеся 50% компании за собой сохранила «К2 груп», которая принадлежит председателю совета директоров «Нанолека» Антону Паку.
«Нанолек» перешел к «К2 груп» в мае 2023 г., когда компания была перерегистрирована с Кипра в Россию. Фармкомпания была создана в 2011 г. сыном бывшего вице-премьера Виктора Христенко Владимиром и экс-депутатом Законодательного собрания Кировской области Михаилом Некрасовым. С 2012 г. производитель принадлежал кипрской Nanolek Holding Limited. Считается, что конечными бенефициарами с 2019 г. являлись президент «Нанолека» Владимир Христенко, генеральный директор Михаил Некрасов, а также их партнеры Евгений Вайнштейн и Андрей Реус. Христенко вышел из состава акционеров, затем покинул и пост президента компании, передав свою долю партнерам и менеджменту. А в феврале 2023 г. Христенко вместе с отцом Виктором и его супругой – вице-премьером Татьяной Голиковой попал в санкционный список Канады.