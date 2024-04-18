«Яндекс» регистрирует бренд для товаров для взрослых и средств личной гигиены

Компания «Яндекс» 11 апреля подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Hinto для 3-го, 5-го, 10-го и 25-го классов Международной классификации товаров и услуг, рассказал «Ведомостям» творческий директор «Магазина названий» Вадим Дунаев. В заявке, с которой ознакомились «Ведомости», указывается, что «Яндекс» планирует использовать это наименование для таких товаров, как косметика, средства личной гигиены и товары для ароматерапии (3-й класс), интимные возбуждающие гели, лубриканты, препараты для повышения сексуального возбуждения (5-й класс), а также вибромассажеры, противозачаточные имплантаты, секс-игрушки и эротические куклы (в том числе фаллоимитаторы, мастурбаторы, кожаные боди, качели и проч.), презервативы, а также эротическое нижнее белье (25-й класс).