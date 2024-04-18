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«Яндекс» регистрирует бренд для товаров для взрослых и средств личной гигиены

В 2023 году объем рынка интимных товаров приблизился к 50 млрд рублей
Маргарита Соболь
«Яндекс» не раскрывает детали нового бренда/ Максим Стулов / Ведомости

Компания «Яндекс» 11 апреля подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Hinto для 3-го, 5-го, 10-го и 25-го классов Международной классификации товаров и услуг, рассказал «Ведомостям» творческий директор «Магазина названий» Вадим Дунаев. В заявке, с которой ознакомились «Ведомости», указывается, что «Яндекс» планирует использовать это наименование для таких товаров, как косметика, средства личной гигиены и товары для ароматерапии (3-й класс), интимные возбуждающие гели, лубриканты, препараты для повышения сексуального возбуждения (5-й класс), а также вибромассажеры, противозачаточные имплантаты, секс-игрушки и эротические куклы (в том числе фаллоимитаторы, мастурбаторы, кожаные боди, качели и проч.), презервативы, а также эротическое нижнее белье (25-й класс).

Представитель «Яндекса» подтвердил, что «Лавка» планирует зарегистрировать торговый знак Hinto, под которым возможен выпуск нескольких категорий товаров. Другие подробности он не раскрыл.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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