/ Бизнес

ЕС в марте увеличил потребление трубопроводного газа за счет закупок в России

Но в ближайшие месяцы поставки могут начать снижаться
Василий Милькин
Европейские компании-импортеры отдают предпочтение трубопроводному газу из-за его более выгодной цены по сравнению со стоимостью СПГ/ DANIL SHAMKIN / NurPhoto via AFP

Евросоюз (ЕС) в марте 2024 г. увеличил закупки трубопроводного газа до 14 млрд куб. м – максимального уровня с декабря 2022 г. за счет роста поставок этого топлива из России, сообщается в обзоре Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

Общий трубопроводный импорт стран ЕС в марте вырос на 12% к уровню февраля этого года и на 4% к показателю марта 2023 г. Всего за I квартал этого года страны ЕС импортировали по трубопроводам 40 млрд куб. м газа – на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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