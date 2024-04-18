ЕС в марте увеличил потребление трубопроводного газа за счет закупок в России

ЕС в марте увеличил потребление трубопроводного газа за счет закупок в РоссииНо в ближайшие месяцы поставки могут начать снижаться
Евросоюз (ЕС) в марте 2024 г. увеличил закупки трубопроводного газа до 14 млрд куб. м – максимального уровня с декабря 2022 г. за счет роста поставок этого топлива из России, сообщается в обзоре Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).
Общий трубопроводный импорт стран ЕС в марте вырос на 12% к уровню февраля этого года и на 4% к показателю марта 2023 г. Всего за I квартал этого года страны ЕС импортировали по трубопроводам 40 млрд куб. м газа – на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам