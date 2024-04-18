В России потратили на косметологию рекордные 269 млрд рублей в 2023 году

Рост рынка в 2023 г. подтверждают опрошенные «Ведомостями» участники рынка. В среднем в 2023 г. был зафиксирован прирост посещаемости на 10% по сравнению с 2022 г., рассказал врач-дерматовенеролог, косметолог онлайн-страховой компании BestDoctor Лев Кульков. Спрос на услуги косметологии в ГК «Медси» (принадлежит АФК «Система») вырос на 26% в 2023 г. по отношению к 2022 г., поделилась вице-президент группы Елена Балашова. В Институте красоты на Арбате (входит в группу «Моситалмед») рост составил 19% по количеству оказанных услуг и 21% по выручке, говорит эксперт по построению медицинских бизнесов, консультант Леон Абеядира. По его словам, в 2023 г. у пациентов существенно вырос интерес к аппаратной косметологии (воздействие на кожу лазера, ультразвука и др.), а спрос на нитевой лифтинг, напротив, снизился.