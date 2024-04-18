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В России потратили на косметологию рекордные 269 млрд рублей в 2023 году

Спрос на такие услуги продолжит расти и в 2024 году
Анастасия Ковалева
Многие клиники в 2023 г. стремились ограничить цены и проводить акции, чтобы удержать постоянных пациентов и привлечь новых/ Freepik

Оборот рынка косметологических услуг в 2023 г. увеличился на 8,6% до 269 млрд руб. по сравнению с 2022 г., указано в отчете маркетингового агентства BusinesStat, с которым ознакомились «Ведомости». Сумма стала максимальной как минимум за прошедшие пять лет. В последние годы, по данным BusinesStat, этот сегмент демонстрировал разнонаправленную динамику. В 2019 г. оборот рынка составил 253 млрд руб., в 2020 г. (период карантинных ограничений) снизился до 215 млрд руб., но уже в 2021 г. поднялся до 247,9 млрд руб. В 2022 г. спрос остался на уровне предыдущего года – 247,8 млрд руб.

Рост рынка в 2023 г. подтверждают опрошенные «Ведомостями» участники рынка. В среднем в 2023 г. был зафиксирован прирост посещаемости на 10% по сравнению с 2022 г., рассказал врач-дерматовенеролог, косметолог онлайн-страховой компании BestDoctor Лев Кульков. Спрос на услуги косметологии в ГК «Медси» (принадлежит АФК «Система») вырос на 26% в 2023 г. по отношению к 2022 г., поделилась вице-президент группы Елена Балашова. В Институте красоты на Арбате (входит в группу «Моситалмед») рост составил 19% по количеству оказанных услуг и 21% по выручке, говорит эксперт по построению медицинских бизнесов, консультант Леон Абеядира. По его словам, в 2023 г. у пациентов существенно вырос интерес к аппаратной косметологии (воздействие на кожу лазера, ультразвука и др.), а спрос на нитевой лифтинг, напротив, снизился.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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