В России потратили на косметологию рекордные 269 млрд рублей в 2023 году

В России потратили на косметологию рекордные 269 млрд рублей в 2023 годуСпрос на такие услуги продолжит расти и в 2024 году
Оборот рынка косметологических услуг в 2023 г. увеличился на 8,6% до 269 млрд руб. по сравнению с 2022 г., указано в отчете маркетингового агентства BusinesStat, с которым ознакомились «Ведомости». Сумма стала максимальной как минимум за прошедшие пять лет. В последние годы, по данным BusinesStat, этот сегмент демонстрировал разнонаправленную динамику. В 2019 г. оборот рынка составил 253 млрд руб., в 2020 г. (период карантинных ограничений) снизился до 215 млрд руб., но уже в 2021 г. поднялся до 247,9 млрд руб. В 2022 г. спрос остался на уровне предыдущего года – 247,8 млрд руб.
Рост рынка в 2023 г. подтверждают опрошенные «Ведомостями» участники рынка. В среднем в 2023 г. был зафиксирован прирост посещаемости на 10% по сравнению с 2022 г., рассказал врач-дерматовенеролог, косметолог онлайн-страховой компании BestDoctor Лев Кульков. Спрос на услуги косметологии в ГК «Медси» (принадлежит АФК «Система») вырос на 26% в 2023 г. по отношению к 2022 г., поделилась вице-президент группы Елена Балашова. В Институте красоты на Арбате (входит в группу «Моситалмед») рост составил 19% по количеству оказанных услуг и 21% по выручке, говорит эксперт по построению медицинских бизнесов, консультант Леон Абеядира. По его словам, в 2023 г. у пациентов существенно вырос интерес к аппаратной косметологии (воздействие на кожу лазера, ультразвука и др.), а спрос на нитевой лифтинг, напротив, снизился.