Автоперевозчики просят правительство вернуть льготный лизинг малых грузовиков

Автоперевозчики просят правительство вернуть льготный лизинг малых грузовиковНо в 2024 году рынок коммерческой техники активно растет даже без господдержки
Ассоциация автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов («Автогрузэкс») попросила правительство вернуть в программу льготного лизинга легкий коммерческий транспорт. «Ведомости» ознакомились с письмом организации, направленным в конце апреля вице-премьеру, министру промышленности Денису Мантурову (сейчас и. о., как и все члены кабинета министров).
«Автогрузэкс» основан в декабре прошлого года 12 крупными компаниями в сфере перевозок, включая ПЭК, Delko, Iteco, GLT, «Байкал сервис» и др.
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