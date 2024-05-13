Автоперевозчики просят правительство вернуть льготный лизинг малых грузовиков

Ассоциация автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов («Автогрузэкс») попросила правительство вернуть в программу льготного лизинга легкий коммерческий транспорт. «Ведомости» ознакомились с письмом организации, направленным в конце апреля вице-премьеру, министру промышленности Денису Мантурову (сейчас и. о., как и все члены кабинета министров).